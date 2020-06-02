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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:48
https://ria.ru/20200602/1572332293.html
Вывозной рейс из Сеула прибыл во Владивосток
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Сеула прибыл во Владивосток

10:45 02.06.2020 (обновлено: 10:48 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами по маршруту СеулВладивосток - Москва прибыл в Приморье, следует из онлайн-табло Международного аэропорта Владивосток.
Ранее представитель Минкомсвязи РФ сообщал, что все россияне, а не только жители определенных регионов, смогут попасть на вывозной рейс 2 июня из Сеула. Ранее власти Приморья сообщали, что около 150 пассажиров этого борта планируется разместить в обсерваторах региона.
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Согласно данным аэропорта Владивостока, борт вылетел из Сеула позже запланированного – в 14.14 по местному времени, и прибыл в 17.25 (10.25 мск)
Ожидается, что в Москву самолет вылетит в 19.10 (12.10 мск), а прибудет туда в 20.40 мск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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