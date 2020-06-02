Вывозной рейс из Сеула прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами по маршруту Владивосток - Вывозной рейс с россиянами по маршруту Сеул Москва прибыл в Приморье, следует из онлайн-табло Международного аэропорта Владивосток.

Ранее представитель Минкомсвязи РФ сообщал, что все россияне, а не только жители определенных регионов, смогут попасть на вывозной рейс 2 июня из Сеула. Ранее власти Приморья сообщали, что около 150 пассажиров этого борта планируется разместить в обсерваторах региона.

Согласно данным аэропорта Владивостока, борт вылетел из Сеула позже запланированного – в 14.14 по местному времени, и прибыл в 17.25 (10.25 мск)

Ожидается, что в Москву самолет вылетит в 19.10 (12.10 мск), а прибудет туда в 20.40 мск.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево , не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.