СК в Приамурье завел дело после падения грузового лифта с рабочими

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как в торговом центре в Благовещенске упал грузовой лифт, где находились два человека, сообщается на сайте СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что 30 мая в ТЦ с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих. Региональный СК начал доследственную проверку. В прокуратуре Амурской области уточнили, что пострадавшие - работники магазина электроники.
По предварительным данным СК, падение лифта могло произойти из-за ненадлежащего обслуживания подъемника компанией, оказывающей эти услуги.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.