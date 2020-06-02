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2020-06-02T10:38
https://ria.ru/20200602/1572331874.html
СК в Приамурье завел дело после падения грузового лифта с рабочими
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РИА Новости

СК в Приамурье завел дело после падения грузового лифта с рабочими

10:38 02.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как в торговом центре в Благовещенске упал грузовой лифт, где находились два человека, сообщается на сайте СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что 30 мая в ТЦ с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих. Региональный СК начал доследственную проверку. В прокуратуре Амурской области уточнили, что пострадавшие - работники магазина электроники.
По предварительным данным СК, падение лифта могло произойти из-за ненадлежащего обслуживания подъемника компанией, оказывающей эти услуги.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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31 мая, 15:06
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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