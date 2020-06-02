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2020-06-02T10:38
https://ria.ru/20200602/1572331806.html
Онлайн-фестиваль "Большая перемена" собрал более 7 миллионов школьников
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РИА Новости

Онлайн-фестиваль "Большая перемена" собрал более 7 миллионов школьников

10:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкШкольница перед монитором ноутбука
Школьница перед монитором ноутбука
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Более 7 миллионов школьников всех возрастов и их родителей приняли участие во всероссийском онлайн-фестиваль "Большая перемена", который проходил на протяжении 16 часов на площадке сообщества конкурса в социальной сети "ВКонтакте". Событие прошло в Международный день защиты детей 1 июня, сообщает пресс-служба фестиваля.
В прямом эфире с участниками конкурса "Большая перемена" встретился министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поздравил ребят с праздником и ответил на вопросы, которые больше всего волнуют школьников и их родителей: как завершился самый необычный в истории учебный год, как будет организован детский отдых летом и чего ожидать учащимся в новом учебном году.
Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, подводя итоги дня, проведение фестиваля такого масштаба в онлайн-формате стало возможно благодаря новым навыкам дистанционного обучения, полученным во время периода самоизоляции.

Карантин пройдет, и вирус мы победим, а способность работать на огромных расстояниях и слышать друг друга – это то, чему мы научились, и то, что с нами останется", – отметил Сергей Кириенко.

По его словам, главная задача конкурса "Большая перемена" – создать условия для того, чтобы каждый школьник мог найти себя, а задача и государства, и родителей, и школы – помочь человеку с выбором.
Он также напомнил о призах, которые ожидают победителей конкурса. Триста победителей-десятиклассников получат по 1 миллиону рублей на оплату высшего образования, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или стартап. Триста учеников 8–9 классов получат по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Путевки в "Артек" предусмотрены для 1200 финалистов, а лучшим школам выделят по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей, причем решение, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с учениками.
1 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей проводит встречу в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
1 июня, 17:38
Владимир Путин поблагодарил участников конкурса "Большая перемена"
Кириенко добавил, что число участников конкурса постоянно увеличивается, если днем их было 650 тысяч, то к моменту завершения фестиваля – уже 672 тысячи. Подать заявки школьники могут до 23 июня на сайте БольшаяПеремена.онлайн.
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Сергей КравцовСергей КириенкоОбщество
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