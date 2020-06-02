В Москве выявили 2286 новых случаев заражения коронавирусом

Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 286, Подмосковье - 732, Санкт-Петербурге - 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в стране подтверждены 8 863 новых случая заболевания в 84 регионах.

"Распределение по субъектам: Москва - 2 286, Московская область - 732, Санкт-Петербург - 376", - говорится в сообщении.

Кроме того, 354 случая были отмечены в Нижегородской области, 292 - в Свердловской, 253 - в Ростовской, 210 - в Иркутской.

Наименьшее число случаев за сутки зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономных округах и Республике Алтай - по одному заболевшему.