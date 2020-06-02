В РПЦ удовлетворены назначением архиепископа д'Аниелло новым нунцием в РФ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали назначение новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло, выразив уверенность на продолжение православно-католического взаимодействия "в столь же конструктивном русле".

Ранее папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло. Д'Аниелло считается одним из наиболее опытных сотрудников внешнеполитического ведомства Святого престола.

"В Русской православной церкви с удовлетворением воспринимают факт назначения нового апостольского нунция в России в рамках той ротации, которая традиционно происходит в диппредставительствах Святого престола. Архиепископ Джованни д'Аниелло известен как опытный дипломат, имевший служение во многих странах самых разных регионов мира", - сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Он отметил, что назначение нового нунция произошло в тот момент, когда отношения между Русской и Римско-католической церквями находятся на подъеме и реализуется много направлений сотрудничества, в которых апостольская нунциатура в Москве традиционно играла важную роль.

"Не стоит забывать, что этот подъем связан с прошедшей в 2016 году встречей святейшего патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване, которая очертила целый ряд перспективных направлений сотрудничества, связанных с теми актуальными вызовами, перед которыми сегодня стоят все христиане. Это необходимость совместного отстаивания традиционных евангельских ценностей в современном обществе, по-прежнему актуальный вопрос поддержки христиан в тех регионах мира, где они сегодня терпят преследование", - сказал представитель ОВЦС.

Архиепископ Джованни д'Аниелло, по словам Игумнова, имеет опыт работы на направлении Ближнего Востока и Северной Африки, несколько лет он занимался соответствующей тематикой в госсекретариате Святого престола. Также Д'Аниелло отвечал за сотрудничество в культурной сфере, сфере развития образовательных программ и многих других.

"Деятельность предшественников архиепископа д'Аниелло на его посту была весьма успешной и происходила в конструктивном взаимодействии с Русской православной церковью, с отделом внешних церковных связей, и мы уверены, что при новом нунции это взаимодействие продолжится и будет в столь же конструктивном русле", - заключил собеседник агентства.