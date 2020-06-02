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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:37
https://ria.ru/20200602/1572331626.html
В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823167_0:114:2997:1799_1036x0_80_0_0_c5e5151f24d2ecdd03b63f9449d4b0df.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19

10:37 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19 , за все время - 5 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 182 человека... За весь период умерли 5 037 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 71 человек умер в Москве, 22 - в Подмосковье, 11 - в Дагестане, 10 - в Санкт-Петербурге, семь - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургПроисшествия
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