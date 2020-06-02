МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19 , за все время - 5 037, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 182 человека... За весь период умерли 5 037 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 71 человек умер в Москве, 22 - в Подмосковье, 11 - в Дагестане, 10 - в Санкт-Петербурге, семь - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.