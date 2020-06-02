Минпромторг оценил предложение повысить возраст продажи алкоголя

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минпромторг может поддержать повышение возраста продаж алкоголя в России до 21 года, однако Конституция РФ устанавливает, что гражданин может самостоятельно осуществлять свои права уже с 18 лет, заявил министр промышленности и торговли Минпромторг может поддержать повышение возраста продаж алкоголя в России до 21 года, однако Конституция РФ устанавливает, что гражданин может самостоятельно осуществлять свои права уже с 18 лет, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента РФ Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует рекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

"У нас в Конституции прописан возраст 18 лет, когда гражданин становится полностью дееспособным и отвечающим за все свои поступки. Но, если такая инициатива будет поддержана нашими профильными ведомствами - мы слышали в прошлом году, какое-то время назад с этой инициативой выходил Минздрав - мы не возражаем", - сказал Мантуров.

Он отметил, что реализация подобной инициативы существенно отразится на объемах продаж алкогольной продукции.

"Но мы за здоровый образ жизни. Поэтому, если Минздрав и наши уважаемые коллеги-сенаторы считают, что это эффективно будет работать и улучшит здоровье наших граждан и их качество жизни, мы готовы поддержать. Но еще раз: мы руководствуемся теми возрастными категориями, которые прописаны в Конституции", - добавил министр.