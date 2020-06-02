В Петрозаводске откроют монумент в честь подвига народа в войну

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Монумент, посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, откроют в Петрозаводске 24 июня, сообщил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
"В настоящее время на Первомайском проспекте города Петрозаводска к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вблизи храма Илии Пророка завершается строительство памятного монумента, посвященного подвигу советского народа, открытие которого запланировано 24 июня 2020 года в день Парада Победы", - сказал Нургалиев.
По его словам, решение о возведении этого монумента в Петрозаводске было принято не случайно. "В 2015 году Петрозаводску указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, было присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - добавил Нургалиев.
Монументальная композиция представляет собой фигуру женщины-матери с детьми, держащими в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. "Скульптура олицетворяет память о трудной военной судьбе женщин-матерей и всего нашего народа и призывает молодое поколение, не знавшее тягот войны, всегда помнить об этом", - сказал замсекретаря Совета безопасности.
Монумент создан при поддержке государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Столетний юбилей Карелии будет отмечаться 8 июня. Государственная комиссия была образована указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.
Комиссию возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В работе комиссии задействованы органы государственной власти Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций, а также организаций разных форм собственности. Нургалиев в составе комиссии возглавляет рабочую группу по развитию моногородов.
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