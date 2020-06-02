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75 лет Великой Победы
2020-06-02T10:02
https://ria.ru/20200602/1572329772.html
В Петрозаводске откроют монумент в честь подвига народа в войну
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571092571_0:186:2730:1722_1036x0_80_0_0_9e7912d7136d31a1d419f9711fa569da.jpg
РИА Новости

В Петрозаводске откроют монумент в честь подвига народа в войну

10:02 02.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкАрт-объект на площади Ленина в Петрозаводске, установленный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Арт-объект на площади Ленина в Петрозаводске, установленный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Арт-объект на площади Ленина в Петрозаводске, установленный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Монумент, посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, откроют в Петрозаводске 24 июня, сообщил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.
"В настоящее время на Первомайском проспекте города Петрозаводска к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вблизи храма Илии Пророка завершается строительство памятного монумента, посвященного подвигу советского народа, открытие которого запланировано 24 июня 2020 года в день Парада Победы", - сказал Нургалиев.
Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин (в центре) на военном параде в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве
9 мая 2016, 13:10
Путин пообещал ветеранам, что в России всегда будут помнить подвиг победыВладимир Путин обратил внимание на тяжелые испытания, которые люди перенесли во время войны.
По его словам, решение о возведении этого монумента в Петрозаводске было принято не случайно. "В 2015 году Петрозаводску указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, было присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы", - добавил Нургалиев.
Монументальная композиция представляет собой фигуру женщины-матери с детьми, держащими в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны. "Скульптура олицетворяет память о трудной военной судьбе женщин-матерей и всего нашего народа и призывает молодое поколение, не знавшее тягот войны, всегда помнить об этом", - сказал замсекретаря Совета безопасности.
Монумент создан при поддержке государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Столетний юбилей Карелии будет отмечаться 8 июня. Государственная комиссия была образована указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.
Комиссию возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В работе комиссии задействованы органы государственной власти Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций, а также организаций разных форм собственности. Нургалиев в составе комиссии возглавляет рабочую группу по развитию моногородов.
Подвиг без срока давности: фотовыставка Лица победы в Москве
14 мая 2012, 11:21
Подвиг без срока давности: фотовыставка "Лица победы" в МосквеОткрытие фотопроект "Лица Победы" получилось очень трогательным. В теплой дружеской атмосфере общались ветераны, организаторы, известные артисты. Выставку планируют по многим торговым центрам и по всем школам Москвы. Репортаж участницы проекта "Ты - репортер".
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРашид НургалиевПетрозаводскНиколай ПатрушевРеспублика КарелияОбщество
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