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В России начнут выдавать новые автомобильные номера
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РИА Новости

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

10:00 02.06.2020 (обновлено: 13:17 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Приказ вступил в силу в марте. Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девяти. До этого в начале кода использовались только цифры один и семь.
По оценкам экспертов, первыми с изменениями столкнутся жители столицы.
Мера уже вызвала резонанс в Свердловской области, которой может выпасть код 666. В местном ГИБДД прокомментировали, что не планируют использовать "шестерки" в обозримом будущем.
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2 июня, 11:05
iinvisible.man.12
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