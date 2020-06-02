В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Приказ вступил в силу в марте. Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от единицы до девяти. До этого в начале кода использовались только цифры один и семь.
По оценкам экспертов, первыми с изменениями столкнутся жители столицы.
Мера уже вызвала резонанс в Свердловской области, которой может выпасть код 666. В местном ГИБДД прокомментировали, что не планируют использовать "шестерки" в обозримом будущем.