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2020-06-02T13:28
https://ria.ru/20200602/1572326611.html
ГИБДД отказалась от идеи ввести код 666 в Свердловской области
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РИА Новости

ГИБДД отказалась от идеи ввести код 666 в Свердловской области

08:46 02.06.2020 (обновлено: 13:28 02.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВыдача новых номерных знаков в Симферополе
Выдача новых номерных знаков в Симферополе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Выдача автомобильных номеров с кодом 666 в Свердловской области в обозримом будущем не планируется, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По информации СМИ, МВД выпустило указ об изменениях автомобильных номеров некоторых субъектов, предусматривающий введение трехзначных комбинаций кодов.
При этом номера на госзнаках будут начинаться с цифр от единицы до девяти, то есть в Свердловской области можно будет получить номер с кодом 666. Сейчас в регионе используются комбинации 66, 96 и 196.
"Номера региона 196 у нас достаточно, хватит еще не на один год", — сказала собеседница агентства.
Шестерки вообще не планируются, подчеркнула она.
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