ГИБДД отказалась от идеи ввести код 666 в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Выдача автомобильных номеров с кодом 666 в Свердловской области в обозримом будущем не планируется, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По информации СМИ, МВД выпустило указ об изменениях автомобильных номеров некоторых субъектов, предусматривающий введение трехзначных комбинаций кодов.
При этом номера на госзнаках будут начинаться с цифр от единицы до девяти, то есть в Свердловской области можно будет получить номер с кодом 666. Сейчас в регионе используются комбинации 66, 96 и 196.
"Номера региона 196 у нас достаточно, хватит еще не на один год", — сказала собеседница агентства.
Шестерки вообще не планируются, подчеркнула она.