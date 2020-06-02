Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:55
https://ria.ru/20200602/1572329249.html
Эксперт рассказала о снятии ограничений по COVID-19 в Приамурье
https://cdn25.img.ria.ru/images/153166/71/1531667149_0:313:3071:2040_1036x0_80_0_0_43d460372a12af729061efb4a780cb8b.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказала о снятии ограничений по COVID-19 в Приамурье

09:51 02.06.2020 (обновлено: 09:55 02.06.2020)
1050
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаяк на набережной реки Амур в городе Благовещенск
Маяк на набережной реки Амур в городе Благовещенск
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Маяк на набережной реки Амур в городе Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн - РИА Новости. Данные по распространению нового типа коронавируса в Амурской области позволяют начать первый этап снятия ограничений во всей области, кроме городов Благовещенск и Свободный, а также Благовещенского района, сообщает правительство региона со ссылкой на главного санитарного врача области Ольгу Курганову.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
Коэффициент распространения инфекции за последнюю неделю, по данным правительства Приамурья, равен в среднем единице.
"По административным территориям он (коэффициент) выглядит неоднородно. Наибольший показатель на так называемых территориях риска - в городах Благовещенск, Свободный и Благовещенский район. На остальных административных территориях можно принять меры по снятию ограничений по первому этапу. Продолжаем оценивать динамику показателей в течение 7 дней для принятия последующих решений", - цитирует правительство Курганову.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Свободный коечный фонд, по данным минздрава региона - 55,3%, для госпитализации больных коронавирусом развернуто 590 коек, занято 367. Показатель тестирования на коронавирус - 215,9 на 100 тысяч населения.
"Необходимыми тест-системами мы обеспечиваем. Дефицита в них нет",- отметила Курганова.
Всего в Приамурье выявлено 546 случаев COVID-19 (+18 за сутки), 182 человека выписаны с выздоровлением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваАмурская областьБлаговещенск
Рекомендуем
Российские рубли
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
Планета окруженная астероидами
Потенциально опасный астероид приближается к Земле
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Лаборатория
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Конституция РФ
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Татьяна Брухунова
Жена Петросяна резко ответила на упреки в развале его брака со Степаненко
Ветреная погода в Москве
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Приамурье более 40 медиков заразились коронавирусом
Медицинский работник
В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно
Протестующие у резиденции губернатора штата Миннесота в городе Сент-Пол
Сотни протестующих собрались в центре Сиднея из-за смерти Флойда в США
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин спрогнозировал рост российской экономики
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме прокомментировали идею о переговорах по Донбассу без России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
Лента новостейМолния