Эксперт рассказала о снятии ограничений по COVID-19 в Приамурье

Маяк на набережной реки Амур в городе Благовещенск. Архивное фото

Маяк на набережной реки Амур в городе Благовещенск

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн - РИА Новости. Данные по распространению нового типа коронавируса в Данные по распространению нового типа коронавируса в Амурской области позволяют начать первый этап снятия ограничений во всей области, кроме городов Благовещенск и Свободный, а также Благовещенского района, сообщает правительство региона со ссылкой на главного санитарного врача области Ольгу Курганову.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения инфекции за последнюю неделю, по данным правительства Приамурья, равен в среднем единице.

"По административным территориям он (коэффициент) выглядит неоднородно. Наибольший показатель на так называемых территориях риска - в городах Благовещенск, Свободный и Благовещенский район. На остальных административных территориях можно принять меры по снятию ограничений по первому этапу. Продолжаем оценивать динамику показателей в течение 7 дней для принятия последующих решений", - цитирует правительство Курганову.

Свободный коечный фонд, по данным минздрава региона - 55,3%, для госпитализации больных коронавирусом развернуто 590 коек, занято 367. Показатель тестирования на коронавирус - 215,9 на 100 тысяч населения.

"Необходимыми тест-системами мы обеспечиваем. Дефицита в них нет",- отметила Курганова.

Всего в Приамурье выявлено 546 случаев COVID-19 (+18 за сутки), 182 человека выписаны с выздоровлением.