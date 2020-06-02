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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:44
https://ria.ru/20200602/1572328863.html
Во Владимирской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572249355_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_294c0d24410f8244b79cf0dd02755961.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

09:44 02.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудники инфекционного корпуса, где лечат пациентов с COVID-19
Сотрудники инфекционного корпуса, где лечат пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 62 - до 2797, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 2 июня 2020 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2797 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 580 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 398, в городе Петушки и Петушинском районе - 382, Александровском районе - 262, Муроме - 243, Ковровском районе - 234.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 756 пациентов, в том числе 24 человека за последние сутки, умер 21 пациент.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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