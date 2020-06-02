Во Владимирской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 2 июня 2020 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2797 случаев заболевания", - говорится в сообщении.