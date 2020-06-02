Во Владимирской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 62 - до 2797, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 мск 2 июня 2020 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2797 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 580 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 398, в городе Петушки и Петушинском районе - 382, Александровском районе - 262, Муроме - 243, Ковровском районе - 234.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 756 пациентов, в том числе 24 человека за последние сутки, умер 21 пациент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.