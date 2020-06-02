В Новосибирской области выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 2 июн – РИА Новости. Сто шесть новых случаев заражения Сто шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , выздоровели 85 человек, скончался один пациент, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба, на утро 2 июня в Новосибирской области за сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении.

Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе составило 3020, в их числе181 ребенок, 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались.

"В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 24 пациента", - сообщает штаб.

Татарска, В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1476. Еще 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука Куйбышева , Коченева, Тогучина Искитима , Чулыма, Каргата , Чанов и Довольного.

Всего в Новосибирской области сделано уже более 118 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2790 жителей региона, 17 848 человек сняты с наблюдения.