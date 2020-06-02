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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:24
https://ria.ru/20200602/1572327904.html
В Новосибирской области выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом

09:24 02.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 июн – РИА Новости. Сто шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 85 человек, скончался один пациент, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 2 июня в Новосибирской области за сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении.
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Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе составило 3020, в их числе181 ребенок, 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались.
"В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 24 пациента", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1476. Еще 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
Всего в Новосибирской области сделано уже более 118 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2790 жителей региона, 17 848 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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