На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 340

КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 328, до 24340 человек, умерли еще девять человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы девять летальных случаев. При этом выздоровели 388 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Ровенской области - 53, Житомирской области – 34 и Львовской области – 34.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 24340 людей, из них 1747 детей и 4682 медработника, всего выздоровели 10078 человек, число летальных случаев составило 727.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.