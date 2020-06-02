На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 340

"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы девять летальных случаев. При этом выздоровели 388 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.