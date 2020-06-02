Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T08:35
https://ria.ru/20200602/1572326189.html
Во вторник в России ждут вывозные рейсы из пяти стран
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570204720_0:50:2965:1718_1036x0_80_0_0_141404201b7488aa24a355f39913e19b.jpg
РИА Новости

Во вторник в России ждут вывозные рейсы из пяти стран

08:34 02.06.2020 (обновлено: 08:35 02.06.2020)
745
© РИА Новости / Роман Шибаев / Перейти в фотобанкСотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании "Россия"
Сотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании Россия
© РИА Новости / Роман Шибаев
Перейти в фотобанк
Сотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в Россию из Индии, Южной Кореи, Ирана, Армении и Испании планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Дели - Москва, Сеул - Владивосток - Москва, Тегеран - Москва, Ереван - Минеральные Воды, а также перенесенный с понедельника перелет Мадрид - Москва.
Пассажирский самолет в небе
1 июня, 12:56Распространение нового коронавируса
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Иордании в Россию
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
5200210
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваВладивостокШереметьево (аэропорт)ИспанияОбщество
Рекомендуем
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
Кипр
Власти Кипра рассказали, каких туристов пустят на курорты
Сергей Скуратов
Глава "Уральских авиалиний" назвал сроки возобновления полетов за рубеж
Смеситель на кухне
Роскачество предостерегло от регулярного употребления водопроводной воды
Пассажирский самолет в небе
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Испании
Сотрудники полиции в США
В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов
Разбитая витрина магазина
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Молоток в зале судебных заседаний
Москвичку будут судить за фейки про погибших от COVID-19 в обсерваторе
Пассажирский самолет в небе
Более 20 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Дели
Арктика
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Ребенок
Роспотребнадзор выступил с предложением о курировании детдомов
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Мадрида в Москву перенесли на 2 июня
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Иордании в Россию
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния