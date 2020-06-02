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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-02T08:30
https://ria.ru/20200602/1572325773.html
Цены на нефть растут в ожидании решений ОПЕК+
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1036x0_80_0_0_3cc63371a1e8d4ab4b3ce0c3be31d770.jpg
РИА Новости

Цены на нефть растут в ожидании решений ОПЕК+

08:30 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные станки-качалки компании "Татнефть" . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в надежде на продление существующих ограничений добычи нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% - до 38,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,56% - до 35,64 доллара за баррель.
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
1 июня, 20:02Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти Urals в мае выросла на 70%
Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня. На 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.
По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих сокращений добычи нефти на один-три месяца. ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Пока страны ОПЕК+ соблюдают свои обязательства по сделке, цены на нефть могут стабилизироваться на более высоких уровнях, сказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes).
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
1 июня, 08:52
Цены на нефть упали в ожидании встречи ОПЕК+
1151104
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКАлжир (республика)BrentЭкономика
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Цены на нефть упали в ожидании встречи ОПЕК+
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