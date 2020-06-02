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2020-06-02T08:30
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Роскачество предостерегло от регулярного употребления водопроводной воды
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РИА Новости

Роскачество предостерегло от регулярного употребления водопроводной воды

08:30 02.06.2020
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© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне
© Fotolia / JJ
Смеситель на кухне. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Повторная проверка бутилированной питьевой воды в целом подтвердила качество этой продукции, но вода из-под крана не дотягивает до опережающих требований стандарта Роскачества и может негативно влиять на организм, говорится в сообщении организации.
Качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиН (санитарные правила и нормы), но в целом уступает качеству бутилированной и "не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды": в частности, речь идет о содержании нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности, указывают в Роскачестве.
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"Повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды может негативно влиять на организм. Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы 0 баллов", - говорится в сообщении.
Роскачество проверило питьевую расфасованную воду без газа шести торговых марок, придя к выводу, что ситуация по качеству в целом благополучная. Товары пяти торговых марок сохранили позиции в рейтинге организации, но шестой образец продемонстрировал ухудшение качества воды из-за относительно высокого содержания и сильного запаха, возможно, из-за недостаточной очистки, полагают эксперты.
"Среди различных замечаний экспертов к исследованным в 2020 году образцам - в основном связанные с микро- и макроэлементами. Их количество не всегда удовлетворяет нормам физиологических потребностей человека. Среди замечаний - недостаток кальция и магния, вода слишком мягкая или слишком жесткая, повышенное содержание натрия", - указывают в Роскачестве.
Исследование питьевой упакованной воды по всей России проводится по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и будет постепенно пополняться новыми торговыми марками. Проверка обычной питьевой воды из-под крана в одном из домов московского района Беговой осуществлялась в рамках этого исследования по просьбе потребителей, отмечается в сообщении.
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