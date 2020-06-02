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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T08:03
https://ria.ru/20200602/1572325436.html
"Роскосмос" по минимуму отправляет сотрудников в Казахстан
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572254230_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_745ded595025d24c800efc2ec16aae31.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" по минимуму отправляет сотрудников в Казахстан

08:03 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБайконур
Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Байконур. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 июн - РИА Новости. "Роскосмос" в настоящее время отправляет в Казахстан минимально необходимое для работы там число сотрудников из-за ограничений, которые были введены из-за коронавируса, сообщил во вторник представитель российской госкорпорации в Казахстане Анатолий Красников.
Он отметил, что пандемия коронавируса оказала влияние буквально на все стороны жизни и "космодром (Байконур - ред.) не является исключением в этом смысле".
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"Естественно, в этой ситуации, когда возникли новые затруднения, новые ограничения, мы очень благодарны казахстанской стороне, мы благодарны правительству Казахстана и лично президенту Касым-Жомарту Токаеву за добрую волю, за ту помощь, которую они нам оказали в организации мероприятий (связанных с запусками - ред.), когда достаточно большое количество людей, техники были перебазированы на территорию Казахстана, и это все прошло без сучка, без задоринки. Естественно, были определенные предъявлены требования, мы с пониманием восприняли эти требования", - сказал Красников в ходе онлайн-брифинга на площадке международного информационного агентства и радио Sputnik.
По его словам, теперь сотрудники "Роскосмоса" "должны перед прилетом в Казахстан сдавать тесты на наличие коронавируса, предъявляя их на въезде в страну". "Мы сейчас по минимуму отправляем наших сотрудников сюда. Приезжают только те люди, которые действительно необходимы. Соблюдаем те требования, которые предъявляет нам казахстанская сторона, это и карантинные мероприятия и использование индивидуальных средств защиты", - отметил представитель госкорпорации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКасым-Жомарт ТокаевБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосКазахстанВ мире
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