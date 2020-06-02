"Роскосмос" по минимуму отправляет сотрудников в Казахстан

НУР-СУЛТАН, 2 июн - РИА Новости. "Роскосмос" в настоящее время отправляет в Казахстан минимально необходимое для работы там число сотрудников из-за ограничений, которые были введены из-за коронавируса, сообщил во вторник представитель российской госкорпорации в Казахстане Анатолий Красников.
Он отметил, что пандемия коронавируса оказала влияние буквально на все стороны жизни и "космодром (Байконур - ред.) не является исключением в этом смысле".
"Естественно, в этой ситуации, когда возникли новые затруднения, новые ограничения, мы очень благодарны казахстанской стороне, мы благодарны правительству Казахстана и лично президенту Касым-Жомарту Токаеву за добрую волю, за ту помощь, которую они нам оказали в организации мероприятий (связанных с запусками - ред.), когда достаточно большое количество людей, техники были перебазированы на территорию Казахстана, и это все прошло без сучка, без задоринки. Естественно, были определенные предъявлены требования, мы с пониманием восприняли эти требования", - сказал Красников в ходе онлайн-брифинга на площадке международного информационного агентства и радио Sputnik.
По его словам, теперь сотрудники "Роскосмоса" "должны перед прилетом в Казахстан сдавать тесты на наличие коронавируса, предъявляя их на въезде в страну". "Мы сейчас по минимуму отправляем наших сотрудников сюда. Приезжают только те люди, которые действительно необходимы. Соблюдаем те требования, которые предъявляет нам казахстанская сторона, это и карантинные мероприятия и использование индивидуальных средств защиты", - отметил представитель госкорпорации.
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