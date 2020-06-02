Поклонская назвала отказ Киева возобновить водоснабжение Крыма преступным

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская расценила отказ киевских властей возобновить подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу как продолжение преступной политики против крымчан.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма. В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины.
"Я прекрасно понимала, что украинские политики ответят именно так. Но этот ответ должен был прозвучать из их уст как доказательство вынужденной для нынешней украинской власти продолжаемой преступной политики против людей, в том числе проживающих в Крыму", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат подчеркнула, что данную позицию Киева учтет Верховный комиссар по правам человека ООН при рассмотрении ее обращения о прекращении поставок пресной воды в Крым со стороны Украины.
Ранее Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.