Поклонская назвала отказ Киева возобновить водоснабжение Крыма преступным

"Я прекрасно понимала, что украинские политики ответят именно так. Но этот ответ должен был прозвучать из их уст как доказательство вынужденной для нынешней украинской власти продолжаемой преступной политики против людей, в том числе проживающих в Крыму", - сказала РИА Новости Поклонская.