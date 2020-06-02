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2020-06-02T07:59
https://ria.ru/20200602/1572325319.html
Поклонская назвала отказ Киева возобновить водоснабжение Крыма преступным
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РИА Новости

Поклонская назвала отказ Киева возобновить водоснабжение Крыма преступным

07:59 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская расценила отказ киевских властей возобновить подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу как продолжение преступной политики против крымчан.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма. В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины.
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"Я прекрасно понимала, что украинские политики ответят именно так. Но этот ответ должен был прозвучать из их уст как доказательство вынужденной для нынешней украинской власти продолжаемой преступной политики против людей, в том числе проживающих в Крыму", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат подчеркнула, что данную позицию Киева учтет Верховный комиссар по правам человека ООН при рассмотрении ее обращения о прекращении поставок пресной воды в Крым со стороны Украины.
Ранее Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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2120002
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Алексей РезниковДмитрий КулебаНаталья ПоклонскаяГосдума РФВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
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