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2020-06-02T08:26
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В список на вывоз из Доминиканы включили 206 человек
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РИА Новости

В список на вывоз из Доминиканы включили 206 человек

07:21 02.06.2020 (обновлено: 08:26 02.06.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минкомсвязи РФ включило в список пассажиров вывозного рейса Azur Air из Доминиканской республики 206 человек, следует из опубликованных министерством данных.
"Готов список пассажиров рейса AZV2502 Ла-Романа – Москва 02 июня 2020 в 17.40 по местному времени (00.40 мск 3 июня - ред.) Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть в аэропорт 2 июня не позднее 14.40 (местное время)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Доминикана - РФ".
В опубликованном списке - 206 человек.
Ранее сообщалось, что этот рейс состоится 1 июня, однако затем он был перенесен.
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