В Раде заявили, что Украина "отдаляется" от космоса, застряв в девяностых

"Украина пока что космическая страна, но все дальше от космоса. Потому что наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате, предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта", - сказала парламентарий.