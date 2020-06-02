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2020-06-02T06:35
https://ria.ru/20200602/1572324382.html
В Раде заявили, что Украина "отдаляется" от космоса, застряв в девяностых
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РИА Новости

В Раде заявили, что Украина "отдаляется" от космоса, застряв в девяностых

06:35 02.06.2020
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина все дальше отдаляется от статуса космической державы. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, видео ее выступления опубликовано на канале украинского парламента в YouTube.
"Украина пока что космическая страна, но все дальше от космоса. Потому что наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате, предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта", - сказала парламентарий.
Украина, как считает Геращенко, остается в "лихих девяностых".
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости возрождения ракетно-космической отрасли.
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Генеральный директор ведущего ракетно-космического предприятия Украины "Южмаш" Сергей Войт, в свою очередь, заявил, что завод потерял 206 миллионов гривен (531 миллион рублей) из-за разрыва контрактов с Россией.
Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch). Однако проект был остановлен из-за политических разногласий Киева и Москвы, отметил глава "Южмаша".
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Ситуация на УкраинеАндрей ЕрмакЕвропейская солидарностьИрина ГеращенкоЮжмашУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина никогда не была космической державой. СССР был. А Украина нет. Максимум что там может сейчас летать, это нацистка Черновол в ступе.
2 июня, 06:53
ЛКЛысый Кучерявый
1800000
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