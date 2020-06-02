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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T06:34
https://ria.ru/20200602/1572324345.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19

06:34 02.06.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 2 июн – РИА Новости. Южная Корея зафиксировала 38 случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 541, выздоровели 10 446, погибли уже 272, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
В последнее время в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.
По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 36 из новых случаев имеют локальное происхождение, два случая завезены из-за границы. Географически большинство заражений зарегистрированы в центральной части страны. 14 случаев зафиксированы в Сеуле, еще восемь в Инчхоне, 15 - в провинции Кёнгидо. Один зараженный выявлен на карантинном досмотре.
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Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 270. Власти связались уже с 83% от всех установленных посетителей клубов.  Не менее 112 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики.  Еще 24 человека заразились в ходе небольших религиозных собраний.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 24 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 446, что составляет 90,5%. Скончался еще один человек, число жертв возросло до 272 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже около 940 тысяч человек.
Более 5,2 тысячи человек (45,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1266 случаев завезли из-за границы, из них 87,4% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 537 зараженных.
Власти страны с 1 июня запустили в действие  для заведений, подверженных распространению COVID-19, таких как караоке клубы и бары, галереи и другие развлекательные площадки, рекомендацию закрыться, а в случае продолжения работы - обязательную систему пропусков с QR кодами. Так правительство намерено обеспечить наличие точных списков посетителей в этих местах. Первую неделю система будет работать в пробном режиме в 19 заведениях в столичном конгломерате и Тэджоне, а с 10 июня станет действовать по всей стране для всех заведений, которые местные власти сочтут опасными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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