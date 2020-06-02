В Шимановске, где произошла вспышка COVID-19, закончили дезинфекцию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн - РИА Новости. Военные закончили дезинфекцию в городе Военные закончили дезинфекцию в городе Шимановск Амурской области , где произошла вспышка COVID-19 , сообщает Восточный военный округ (ВВО).

"Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершили работы по дезинфекции города Шимановск Амурской области. Впервые в опыте специалистов настолько крупный населенный пункт обработан полностью в рекордно короткие сроки. За шесть дней обработано около 300 объектов общей площадью около 180 тысяч квадратных метров, что значительно превысило первоначальный план работ", - сообщает округ.

Вспышка инфекции произошла в Шимановске в середине мая, в городе с населением почти в 19 тысяч человек заболели 37 человек, 11 выздоровели. Всего в Приамурье выявлено 528 случаев COVID-19, 166 человек выздоровели.

Специалисты по просьбе жителей и администрации города провели обработку и тех объектов, которых не было в плане. Продезинфицированы больницы, школы, детские сады, вокзалы, все подъезды многоквартирных домов, дороги, парки отдыха и другие общественные объекты. Обработаны памятные мемориалы и места воинской славы города. Городская администрация и жители поблагодарили военнослужащих за проделанный труд.

Всего к ликвидации вспышки инфекции было привлечено более 60 военных и около 30 единиц техники. Решение о направлении специалистов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. Для ликвидации вспышки инфекции сводный отряд военнослужащих РХБ защиты совершил 200 километровый марш.

При дезинфекции использовали современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Применялась проверенная рецептура раствора, которая эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности и безопасны для человека.