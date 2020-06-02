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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T05:12
https://ria.ru/20200602/1572323855.html
В Шимановске, где произошла вспышка COVID-19, закончили дезинфекцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Шимановске, где произошла вспышка COVID-19, закончили дезинфекцию

05:12 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн - РИА Новости. Военные закончили дезинфекцию в городе Шимановск Амурской области, где произошла вспышка COVID-19, сообщает Восточный военный округ (ВВО).
"Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершили работы по дезинфекции города Шимановск Амурской области. Впервые в опыте специалистов настолько крупный населенный пункт обработан полностью в рекордно короткие сроки. За шесть дней обработано около 300 объектов общей площадью около 180 тысяч квадратных метров, что значительно превысило первоначальный план работ", - сообщает округ.
Вспышка инфекции произошла в Шимановске в середине мая, в городе с населением почти в 19 тысяч человек заболели 37 человек, 11 выздоровели. Всего в Приамурье выявлено 528 случаев COVID-19, 166 человек выздоровели.
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Специалисты по просьбе жителей и администрации города провели обработку и тех объектов, которых не было в плане. Продезинфицированы больницы, школы, детские сады, вокзалы, все подъезды многоквартирных домов, дороги, парки отдыха и другие общественные объекты. Обработаны памятные мемориалы и места воинской славы города. Городская администрация и жители поблагодарили военнослужащих за проделанный труд.
Всего к ликвидации вспышки инфекции было привлечено более 60 военных и около 30 единиц техники. Решение о направлении специалистов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. Для ликвидации вспышки инфекции сводный отряд военнослужащих РХБ защиты совершил 200 километровый марш.
При дезинфекции использовали современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Применялась проверенная рецептура раствора, которая эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности и безопасны для человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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