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Ядерные технологии
2020-06-02T04:05
https://ria.ru/20200602/1572323411.html
"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
https://cdn25.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_bd6f6f46d0bca63da9bd503ccfcb3aa5.jpg
РИА Новости

"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего

04:05 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) намерены в нынешнем году провести испытания не имеющего аналогов в мире комплекса для наработки радиоактивного изотопа актиния-225, который, как считается, во многом определит будущее ядерной медицины.
Об этом рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".
В ядерной медицине для лечения разных форм рака становятся все более востребованными так называемые альфа-эмиттеры - радиоактивные изотопы, при своем распаде испускающие альфа-частицы. Такие частицы позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Поэтому альфа-эмиттеры часто называют "будущим ядерной медицины".
Одним из наиболее перспективных альфа-эмиттеров является актиний-225 (Ас-225), радиоизотоп с периодом полураспада около 10 суток. Ас-225 может применяться как самостоятельно для борьбы со злокачественными опухолями, например раком предстательной железы, так и для получения дочернего радиоизотопа висмут-213, также используемого в онкологии для лечения многих форм рака. Но Ac-225 в мире сейчас производится мало, поэтому его стоимость очень высока.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Ранее ФЭИ начал проект по созданию комплекса для наработки актиния-225 так называемого медицинского качества. "Это, наверное, самый важный наш проект не только в ядерной медицине, но и вообще в нереакторной прикладной физике", - отметил Говердовский.
По словам директора, в этом проекте занят практически весь ФЭИ: химики, физики, математики, материаловеды, теплофизики.
"В прошлом году сделали математические и теоретические модели, прототип генератора. Все запатентовали. В этом году испытываем, в следующем надеемся начать производство. Аналогов в мире нет, опережаем всех на два-три года", - сказал Говердовский.
Ранее сообщалось, что эта разработка ФЭИ позволит получать актиний-225 значительно дешевле, чем за рубежом.
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Ядерные технологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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