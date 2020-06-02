"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации " Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации " Росатом " Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск Калужская область ) намерены в нынешнем году провести испытания не имеющего аналогов в мире комплекса для наработки радиоактивного изотопа актиния-225, который, как считается, во многом определит будущее ядерной медицины.

Об этом рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

В ядерной медицине для лечения разных форм рака становятся все более востребованными так называемые альфа-эмиттеры - радиоактивные изотопы, при своем распаде испускающие альфа-частицы. Такие частицы позволяют адресно убивать исключительно опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Поэтому альфа-эмиттеры часто называют "будущим ядерной медицины".

Одним из наиболее перспективных альфа-эмиттеров является актиний-225 (Ас-225), радиоизотоп с периодом полураспада около 10 суток. Ас-225 может применяться как самостоятельно для борьбы со злокачественными опухолями, например раком предстательной железы, так и для получения дочернего радиоизотопа висмут-213, также используемого в онкологии для лечения многих форм рака. Но Ac-225 в мире сейчас производится мало, поэтому его стоимость очень высока.

Ранее ФЭИ начал проект по созданию комплекса для наработки актиния-225 так называемого медицинского качества. "Это, наверное, самый важный наш проект не только в ядерной медицине, но и вообще в нереакторной прикладной физике", - отметил Говердовский.

По словам директора, в этом проекте занят практически весь ФЭИ: химики, физики, математики, материаловеды, теплофизики.

"В прошлом году сделали математические и теоретические модели, прототип генератора. Все запатентовали. В этом году испытываем, в следующем надеемся начать производство. Аналогов в мире нет, опережаем всех на два-три года", - сказал Говердовский.