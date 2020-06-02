Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T03:11
https://ria.ru/20200602/1572322924.html
Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_0:227:3071:1954_1036x0_80_0_0_0e6275f515b2a0a480279ca3b01e56e8.jpg
РИА Новости

Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках

03:11 02.06.2020
143
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка
Логотип на главном здании Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип на главном здании Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Популярными схемами у злоумышленников для кражи денег у любителей шопинга в интернете являются товары-приманки по низкой цене, якобы технический сбой на сайте объявлений и фейковые службы доставки, говорится в письме Сбербанка, поступившем корреспонденту РИА Новости.
Так, достаточно часто мошенники выставляют на продажу привлекательный товар, но покупку нельзя оплатить на сайте. "Продавец" утверждает, что причина в техническом сбое, и присылает ссылку на оплату от службы поддержки. Однако на самом деле она ведет на вредоносный ресурс, который заражает гаджеты вирусом или крадет данные банковской карты. Банк напоминает, что никогда не следует переходить по ссылке от незнакомого человека.
Второй распространенной схемой является размещение злоумышленником в качестве приманки на сайте объявлений товаров по очень низкой цене, указали в Сбербанке. При этом для связи они указывают только почту или номер телефона с уточнением, что общаться готовы лишь через мессенджер. После этого продавец предлагает отправить товар и присылает ссылку на поддельный сайт сервиса доставки. Человек оплачивает товар, но ничего не получает: в реальности он перевел деньги на карту мошенника.
Российские рубли
27 мая, 16:37
Назван новый способ мошенничества с детскими пособиями
В случае, если продавец сам присылает ссылку на сайт для отслеживания заказа, то стоит тщательно проверить действительно ли это официальный сайт службы доставки, советуют в кредитной организации.
Наконец, мошенники часто ловят своих жертв через поддельные службы доставки популярных магазинов. Они либо очень похожи на оригинал, либо отличаются только указанием, что это "подрядная организация", поясняют в Сбербанке. В результате человек заходит в каталог, выбирает товар, оплачивает — и на этом все: ни покупки, ни денег он больше не увидит.
Банк призывает любителей онлайн-шопинга внимательно смотреть на сайты: если что-то вызывает сомнения, лучше ничего не покупать или позвонить по телефону горячей линии компании-производителя товаров или магазина, чтобы задать вопросы об интернет-ресурсе.
В середине мая зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости о новых схемах мошенничества, к которым прибегают злоумышленники в период пандемии коронавируса, среди них – схема с кадровыми агентствами и возвратом НДС, а также имитация популярных инициатив крупных брендов.
Кадры задержания подозреваемых в кражах денежных средств с банковских счетов граждан
27 мая, 09:08
В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в смс-мошенничестве
001000
Обсудить 0
РоссияСбербанк РоссииЭкономика
Рекомендуем
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Планета окруженная астероидами
Потенциально опасный астероид летит к Земле
Арктика
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
Смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Плавучий космодром Морской старт
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Молоток судьи
Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Протестующие в Вашингтоне
Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
Аргентина
Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
Разграбленное кафе
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03Потенциально опасный астероид летит к Земле
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Лента новостейМолния