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2020-06-02T02:43
https://ria.ru/20200602/1572322604.html
Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
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РИА Новости

Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

02:43 02.06.2020
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
Плавучий космодром "Морской старт". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины "Южмаш" потеряло 206 миллионов гривен (531 миллион рублей) в результате разрыва контрактов с Россией. Об этом в интервью изданию strana.ua рассказал генеральный директор завода Сергей Войт.
Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch). Однако проект был остановлен из-за политических разногласий Киева и Москвы, отметил глава "Южмаша".
"Мы заключали контракты с американской фирмой, но учредителем этой компании является Россия, а без нее невозможно было сделать "Зенит", - заявил он. В результате, по словам Войта, "Южмаш" лишился денежных поступлений, что привело к появлению долгов по зарплате перед работниками предприятия.
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"Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит". Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила. В марте 2020 года плавучий космодром и командное судно проекта перебазированы из США в Россию.
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РоссияСитуация на УкраинеЮжмашМорской старт (космодром)УкраинаВ мире
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