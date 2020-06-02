Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

"Мы заключали контракты с американской фирмой, но учредителем этой компании является Россия, а без нее невозможно было сделать "Зенит", - заявил он. В результате, по словам Войта, "Южмаш" лишился денежных поступлений, что привело к появлению долгов по зарплате перед работниками предприятия.
"Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит". Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила. В марте 2020 года плавучий космодром и командное судно проекта перебазированы из США в Россию.