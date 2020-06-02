Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

"Мы заключали контракты с американской фирмой, но учредителем этой компании является Россия, а без нее невозможно было сделать "Зенит", - заявил он. В результате, по словам Войта, "Южмаш" лишился денежных поступлений, что привело к появлению долгов по зарплате перед работниками предприятия.