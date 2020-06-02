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На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
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РИА Новости

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

01:31 02.06.2020 (обновлено: 03:37 02.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета – исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.
По мнению Резникова, переговоры следует проводить в таком формате, поскольку она якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.
При этом Киев, как полагает украинский вице-премьер, не должен отказываться от "Минского формата", поскольку он позволяет освобождать "удерживаемых" в Донбассе и в России лиц.
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Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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