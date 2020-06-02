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2020-06-02T01:28
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Работники Facebook протестуют из-за отказа Цукерберга удалять пост Трампа
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РИА Новости

Работники Facebook протестуют из-за отказа Цукерберга удалять пост Трампа

01:28 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМарк Цукерберг
Марк Цукерберг
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Марк Цукерберг. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники компании Facebook устроили виртуальную акцию протеста в связи с решением главы соцсети Марка Цукерберга оставить публикацию президента США Дональда Трампа о протестующих в Миннеаполисе, пишет газета New York Times.
Ранее президент США написал, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет под контроль ситуацию с беспорядками после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Президент заявил, что "или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль", или он направит в город Национальную гвардию и "сделает все, как надо". Трамп также написал, что "мы возьмем (ситуацию) под контроль, но когда начинается мародерство, начинается стрельба". Позже социальная сеть Twitter пометила сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия. Твит Трампа на сайте Twitter скрыт, его можно прочесть только кликнув на сообщение администрации сайта.
Позже Цукерберг заявил, что запись оставили в Facebook, чтобы позволить пользователям самовыражаться, если это не вызывает "непосредственной угрозы, вреда или опасности, которую можно выразить в ясных политических терминах". Он отметил, что несмотря на присутствие в записи исторической аллюзии, ее оставили, потому что упоминание о национальной гвардии — это предупреждение о действиях государства, и люди должны знать, если власти планируют использовать силу.
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По информации New York Times, десятки сотрудников Facebook заявили, что недовольны решением Цукерберга. Они сообщили, что отказываются работать, чтобы показать поддержку протестующим по всей стране и добавили автоматические сообщения в своих аккаунтах и в электронной почте, в которых говорится, что они не работают в знак протеста.
Сообщается, что несколько сотрудников распространили петиции и угрожали уволиться, другие публично использовали социальную сеть Twitter, чтобы высказать свое недовольство.
"Ненавистническая риторика, пропагандирующая насилие против темнокожих протестующих со стороны президента США не заслуживает защиты под прикрытием свободы выражения... Вместе с темнокожими сотрудниками компании и всеми, у кого есть совесть, я призываю Марка (Цукерберга) немедленно удалить публикацию президента, пропагандирующую насилие, убийство и неизбежную угрозу темнокожим", - приводит газета слова одного из сотрудников Facebook.
Отмечается, что в связи с недовольством сотрудников Цукерберг решил провести встречу с ними не в четверг, как было запланировано, а уже во вторник. Представитель Facebook заявила, что в компании "понимают боль, которую сейчас испытывают люди, в особенности темнокожее сообщество" и "призывают сотрудников открыто сообщать о своем несогласии с руководством".
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FacebookДональд ТрампМарк ЦукербергСШАВ мире
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