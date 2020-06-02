Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет "Союз-2" и "Союз-5", рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в видео, опубликованном на сайте госкорпорации во вторник.
Обращение Рогозина посвящено 65-летию легендарного космодрома.
"Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы", - сказал он.
Один из двух проектов подразумевает модернизацию первой площадки Байконура, так называемого "Гагаринского старта", для запусков ракет "Союз-2".
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"Продолжение пилотируемой программы мы связываем с восстановлением "Гагаринского старта". Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, они скоро завершатся и мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке", - сказал он.
Крайне важным Рогозин также назвал второй проект - "Байтерек", который недавно был переименован в "Назарбаевский старт".
"Как вы знаете, это реконструкция старта ракеты "Зенит". Замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с Байконура. И в наших планах создание ракеты "Союз-5", еще более мощной, чем "Зенит", - сказал Рогозин.
По его словам, "Союз-5" создается для завоевания рынка пусковых услуг.
Рогозин отметил, что начало работы "Назарбаевского старта" и "Гагаринского старта" еще больше скрепит Россию и Казахстан.