Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур

Обращение Рогозина посвящено 65-летию легендарного космодрома.

"Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы", - сказал он.

Один из двух проектов подразумевает модернизацию первой площадки Байконура, так называемого "Гагаринского старта", для запусков ракет "Союз-2".

"Продолжение пилотируемой программы мы связываем с восстановлением "Гагаринского старта". Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, они скоро завершатся и мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке", - сказал он.

Крайне важным Рогозин также назвал второй проект - "Байтерек", который недавно был переименован в "Назарбаевский старт".

"Как вы знаете, это реконструкция старта ракеты "Зенит". Замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с Байконура. И в наших планах создание ракеты "Союз-5", еще более мощной, чем "Зенит", - сказал Рогозин.

По его словам, "Союз-5" создается для завоевания рынка пусковых услуг.