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РИА Наука
2020-06-02T01:05
https://ria.ru/20200602/1572321881.html
Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570557435_0:206:3067:1931_1036x0_80_0_0_4f57eabe9182eca7e1bbb37b95cd0dba.jpg
РИА Новости

Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур

01:05 02.06.2020
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на стартовой площадке космодрома Байконур
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на стартовой площадке космодрома Байконур
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на стартовой площадке космодрома Байконур
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет "Союз-2" и "Союз-5", рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в видео, опубликованном на сайте госкорпорации во вторник.
Обращение Рогозина посвящено 65-летию легендарного космодрома.
"Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы", - сказал он.
Один из двух проектов подразумевает модернизацию первой площадки Байконура, так называемого "Гагаринского старта", для запусков ракет "Союз-2".
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"Продолжение пилотируемой программы мы связываем с восстановлением "Гагаринского старта". Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, они скоро завершатся и мы приступим к реальным физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке", - сказал он.
Крайне важным Рогозин также назвал второй проект - "Байтерек", который недавно был переименован в "Назарбаевский старт".
"Как вы знаете, это реконструкция старта ракеты "Зенит". Замечательной ракеты, самой последней ракеты Советского Союза, которая использовалась с Байконура. И в наших планах создание ракеты "Союз-5", еще более мощной, чем "Зенит", - сказал Рогозин.
По его словам, "Союз-5" создается для завоевания рынка пусковых услуг.
Рогозин отметил, что начало работы "Назарбаевского старта" и "Гагаринского старта" еще больше скрепит Россию и Казахстан.
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РИА НаукаРоссияБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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