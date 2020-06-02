Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T00:48
https://ria.ru/20200602/1572321692.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

00:48 02.06.2020
158
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился в Тихом океане на глубине почти 30 километров в 140 километрах южнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края", - сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
100200
Обсудить 0
Камчатский крайПроисшествия
Рекомендуем
Ребенок
Роспотребнадзор выступил с предложением о курировании детдомов
Логотип мессенджера Telegram
РПЦ назвала анонимные каналы в Telegram "новой формой гонений на церковь"
Москва во время режима самоизоляции жителей
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции подъездов
Вывеска отделения Промсвязьбанка
В ПСБ заявили о снижении атак мошенников на банковских клиентов
Российский бизнесмен Роман Абрамович
СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Обвиняемый в госизмене приморский пенсионер месяц держит голодовку в СИЗО
Протестующие в Миннеаполисе
СМИ: американца обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе
Медицинский работник
Минздрав опроверг сообщения о нехватке средств защиты в больницах
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте три человека погибли при разрушении балкона на 17-м этаже дома
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на стартовой площадке космодрома Байконур
Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур
Нефтяные станки-качалки
В России ввели временный запрет на импорт топлива
Санто-Доминго, Доминикана
Сенат Доминиканской республики одобрил продление режима ЧС
Измерение давления
Ряду предприятий рекомендовали провести медосмотр работников
Протестующий в Вашингтоне
В Вашингтоне возобновились столкновения протестующих и полиции
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
Лента новостейМолния