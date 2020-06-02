У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие магнитудой 5,0 произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился в Тихом океане на глубине почти 30 километров в 140 километрах южнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края", - сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.