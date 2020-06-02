Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
По словам Резникова, он не видит "продвижения российских войск" вглубь Украины, поскольку "350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны".
"Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса … и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет", - сказал Резников в понедельник в эфире телепередачи "Право на власть" на канале ICTV.
Вместе с тем Резников отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе есть пробуксовки.
"Тупик" (в урегулировании ситуации – ред.) появился тогда, когда появился текст минских соглашений. Когда было написано, что Украина сначала должна провести выборы, а потом брать контроль над границей, например. Это уже был заложен фундамент для "тупика". Но я оптимист, я считаю, что нет тупиков, надо искать выход", - добавил он.