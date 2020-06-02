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РИА Наука
2020-06-02T08:00
https://ria.ru/20200602/1572316490.html
Настоящий гадюшник. Каких змей стоит бояться
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РИА Новости

Настоящий гадюшник. Каких змей стоит бояться

08:00 02.06.2020
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© Depositphotos / SURZetГадюка
Гадюка
© Depositphotos / SURZet
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В центральной части России обитают три вида змей — ужи, медянки и гадюки. Встретить их можно не только в лесу, вдоль рек и на опушках, но и на дачных участках, в городских парках. Днем они наиболее активны. Какие из них ядовиты и как это различить — в материале РИА Новости.

Пестрые ленты лесов и болот

Большинство жителей центральных областей России как минимум раз в жизни сталкивались в природе со змеями. Хотя со школьной скамьи известно, что здесь не водятся особо опасные виды, такие встречи обычно пугают.
Змеи зимуют в норах грызунов и ящериц, под корнями деревьев, в пустотах камней, торфяников и карстовых известняках. В начале апреля они просыпаются и, когда еще лежит снег, выползают, чтобы погреться под лучами пока слабого солнца. В мае они уже готовы спариваться, чтобы летом принести потомство.
В Москве в природных парках живут обыкновенные ужи и гадюки, в окрестных лесах иногда можно увидеть обыкновенную медянку. Все они предпочитают влажные места — по берегам рек, в пойменных лугах, у болот и озер.
Ужей легко распознать по темно-оливковому, черному цвету и главное — двум светлым шейным пятнам. Иногда попадаются особи без них, тогда следует обратить внимание на форму головы — должна быть овальная, в отличие от гадюк, округлый зрачок и длинный хвост.
Ужи хорошо плавают и ныряют. Питаются преимущественно озерными лягушками, ящерицами, жабами, могут охотиться на птенца, мелкую мышь, рыбу. Эти змеи неядовиты, но, если их напугать, принимают оборонительные позы, имитируя гадюку. Складываются зигзагом, сплющивают шею, шипят, а стоит их схватить — испражняются, отталкивая от себя неприятным запахом.
© Максим Рыжов, CC BY 4.0 / S.A. AntipovСлева направо: уж обыкновенный, медянка обыкновенная, веретеница ломкая — безногая неопасная ящерица, которую часто путают со змеей
Уж обыкновенный, медянка обыкновенная, веретеница ломкая
© Максим Рыжов, CC BY 4.0 / S.A. Antipov
Слева направо: уж обыкновенный, медянка обыкновенная, веретеница ломкая — безногая неопасная ящерица, которую часто путают со змеей

Редкая, но дерзкая

Близкая родственница ужа, обыкновенная медянка тоже безобидна. В Москве ее давно не встречали. В Подмосковье она тоже редкость. Эта змея занесена в региональную Красную книгу как, возможно, исчезающий вид. Зато в окрестностях Казани еще полвека назад она была обычной, утверждает В. И. Гаранин в работе "О поведении медянки".
От ужа медянку отличает более светлый цвет (иногда с бурым оттенком), ее еще называют серым ужом. У нее нет шейных пятен, через глаза проходят темные полосы, вдоль тела — пунктирные пятна. Предпочитает лесные поляны, солнечные опушки.
© Фото : Максим РыжовМедянка кусает фотографа за палец
Медянка обыкновенная
© Фото : Максим Рыжов
Медянка кусает фотографа за палец
До сих пор даже в научной литературе упоминается о ядовитости этой змеи. Однако это не более чем недоразумение, выяснил Максим Рыжов, администратор паблика "Современная герпетология". Об опасности "ядовитых зубов" медянки говорится, например, в энциклопедии "Жизнь животных" 1969 года и книге "Ядовитые животные и растения СССР" 1977-го.
Возможно, дурную славу медянка приобрела из-за агрессивного поведения. Она весьма жестко расправляется с жертвой: обвивает кольцами, как удав, душит и поедает живьем. При угрозе не спешит скрываться, шипит, вскидывает голову в сторону противника. Если ее взять в руки, может укусить, но, кроме двух проколов с капельками крови, никаких неприятностей это не сулит.

Смерть в траве

Гадюки живут обычно по берегам крупных рек, выползают погреться на полянки, опушки, просеки. Отличить их легко по пестрой окраске и треугольной голове с выраженной "шеей". Некоторые особи бывают длиннее 70 сантиметров. Живут они по десятку лет, в регионах меченых самок наблюдали около тридцати лет. Это единственные ядовитые змеи в наших краях.
© Дунаев Е. А., 1999. Земноводные и пресмыкающиеся ПодмосковьяОтличить неопасных змей от ядовитой гадюки можно по форме головы, цвету и узору на коже. У гадюки — треугольная голова и зауженная шея
Таблица земноводных и пресмыкающихся Подмосковья
© Дунаев Е. А., 1999. Земноводные и пресмыкающиеся Подмосковья
Отличить неопасных змей от ядовитой гадюки можно по форме головы, цвету и узору на коже. У гадюки — треугольная голова и зауженная шея
В последние десятилетия гадюк все чаще видят дачники. Как пишут авторы пособия "Земноводные и пресмыкающиеся Подмосковья", змей привлекают для зимовок кучи выкорчеванных пней, бревен, щели в подвалах. Нередко они уходят на спячку группами, а в конце марта выползают на свет. Немаловажно и то, что гадюки довольно оседлые, они перемещаются по своему угодью в радиусе ста метров.
Для людей опасны взрослые 25-30-сантиметровые особи. Потревоженная гадюка принимает оборонительную позу, туго складываясь зигзагом, и с шипением делает выпады головой. Кусает не всегда. "При встрече с человеком гадюка стремится уползти. В этом случае только препятствуя убеганию можно вызвать укусы", — отмечают ученые Института экологии Волжского бассейна РАН.
В год медицинская помощь требуется трем сотням человек, пострадавших от укуса гадюки, — таковы данные Министерства здравоохранения Московской области. Укус болезненный, но редко смертельный. В литературе описаны единичные случаи. Например, ученые из Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области сообщают о 51-летнем пациенте, которого уже через час после укуса доставили в больницу. Несмотря на троекратное введение сыворотки против яда и все необходимое лечение, он скончался от анафилактического шока.
© Максим РыжовЦвет кожи гадюки обыкновенной меняется от серого до коричневого и даже полностью черного (меланисты)
Гадюка обыкновенная
© Максим Рыжов
Цвет кожи гадюки обыкновенной меняется от серого до коричневого и даже полностью черного (меланисты)
У гадюки во рту выделяются два вида секретов. Из переднего отдела железы поступает мукоидная жидкость с мукополисахаридазой в составе, из заднего — белковые вещества. В момент укуса эти секреты смешиваются и образуется смертельный яд. Белковый компонент нарушает свертываемость крови, провоцируя кровотечение внутренних органов. Есть в нем и нейротоксин, который вызывает паралич при попадании в головной мозг. В этом ему помогает мукополисахаридаза, сама по себе не ядовитая.
Вот какой случай описывают медики Сибирского клинического центра ФМБА в Красноярском крае. К ним поступил 51-летний мужчина, работавший охранником. Несколько минут назад его укусила змея. Сразу после лечения ему ненадолго полегчало, а потом наступил кризис, так что пациента пришлось перевести в реанимацию. Позже он терял сознание, и на КТ у него выявили энцефалопатию. Врачи подозревают действие нейротоксина гадюки, который мог попасть в вену, а оттуда — в мозг. К счастью, через несколько дней пострадавший выздоровел.
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РИА НауказмеибиологияхимияЗдоровьеКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)
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