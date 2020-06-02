Главный онколог России — о лечении тяжелобольных в эпидемию

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Рак не уходит на карантин. Но часть отделений, где оказывали помощь онкобольным, перепрофилировали на борьбу с COVID-19. Получить направление на госпитализацию — задача не из легких: первичное медицинское звено перегружено. Как в таких условиях не оставить без поддержки людей, чья болезнь не может ждать, РИА Новости рассказал главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

— Одно из отделений НМИЦ радиологии отдали под коронавирус. Как это сказалось на онкобольных?

— Действительно, наш филиал, НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, перепрофилировали на COVID-19. Но мы продолжаем оказывать онкопомощь в полном объеме. Всех пациентов, которым требовалась госпитализация в НИИ имени Лопаткина, мы переводили в Московский онкологический институт имени Герцена и научный центр имени Цыба в Обнинске — они тоже относятся к нашему НМИЦ. Действует бесплатная круглосуточная горячая линия для пациентов с онкодиагнозами. Однако хочу пояснить: перепрофилирование части отделений специализированных медучреждений прошло только в столице по той причине, что эпидемиологическая ситуация здесь наиболее острая. А по стране онкологические учреждения продолжают работать в штатном режиме, поскольку лечение этой категории пациентов было и остается нашим национальным приоритетом.

— Плановые операции проводятся в прежнем объеме?

— Количество операций даже увеличилось: в первом квартале 2019-го их было 3879, а в этом году за тот же период — на четыреста больше. Мы просим людей, поступающих к нам в центр, сдавать предварительный анализ на COVID-19, чтобы обезопасить и наших высококлассных специалистов, и пациентов. Это можно сделать и у нас в лабораториях — их три. Скажу откровенно: люди относятся к этому с пониманием. Поток пациентов не упал, а в конце мая наметилась тенденция к увеличению.

— С чем это связано?

— Очень много больных, у кого были запланированы лучевая и химиотерапия в других учреждениях, а их перепрофилировали. Мы перевели пациентов на себя. На горячую линию поначалу часто обращались люди, боявшиеся не попасть на специализированное лечение. Но потом все поняли, что ни мы, ни другие профильные центры им не откажут.

— Отказов нет, однако все же поток в НМИЦ радиологии увеличился?

— За счет пациентов из неспециализированных учреждений, многопрофильных стационаров, где онкологические отделения на 60-70 коек полностью перепрофилировали для помощи людям с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Мы приняли поток и оттуда.

— Как у вас устроена "красная зона"?

— Повторюсь: "красная зона" в нашем центре находится в НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, который полностью закрыт для приема остальных пациентов. Подразделение рассчитано на 160 койко-мест, работают две реанимационные на случай, если понадобится экстренное хирургическое вмешательство. Мы постоянно контролируем состояние здоровья больных и персонала, в отделении — самое современное оборудование, есть собственная тест-лаборатория. Плановые пациенты НИИ урологии и интервенционной радиологии на это время переведены в другие филиалы центра.

Медицинскую помощь в инфекционном отделении оказывают 200 сотрудников. Это команда из онкологов, реаниматологов, а также инфекционистов и эпидемиологов — с началом пандемии мы приняли на работу новых специалистов.

Весь персонал прошел дополнительную подготовку для оказания помощи инфекционным больным. Мы приглашали для инструктажа даже военных инфекционных специалистов. Проводили конкурсы: медики на скорость надевали защитные костюмы. Я действительно доволен, как мы отработали эту тему. Сейчас у нас круглосуточно дежурит инструктор, который показывает, как правильно надевать и снимать СИЗ.

Весь персонал из "красной зоны" мы проверяем на COVID-19 — применяем только официально разрешенные Роспотребнадзором тестовые системы, которые дают максимально достоверную картину. Часть медиков проживает в гостинице неподалеку: заселяем по желанию тех, кто хочет оградить родных от риска заражения.

— Штатные сотрудники добровольно идут в "красную зону"? Каким образом проходил отбор?

— Да, это добровольная история. Работает большая группа из Обнинска (МРНЦ имени А. Ф. Цыба — филиал НМИЦ радиологии Минздрава России, который находится в городе Обнинске Калужской области), из МНИОИ имени Герцена. Добровольцы, которые вернулись домой из "красной зоны", готовы снова отправиться туда.

— Контактируют ли медики с коллегами из "чистых" отделений?

— Только после того, как у них будут два отрицательных анализа на коронавирусную инфекцию.

— Насколько сложно попасть в ваш центр тем, у кого во время эпидемии впервые выявили рак? Первичное звено ведь очень загружено, как изменилась маршрутизация пациентов?

— Мы продолжаем достаточно активную работу. Если пациент по каким-то причинам не может приехать в центр, проводим телемедицинскую консультацию в режиме "врач — врач", чтобы избежать утечки личных данных. Так мы можем определить план диагностики и лечения. Потом человек либо получает помощь в своем регионе, либо, если это невозможно, принимаем его в НМИЦ. Очень помогает горячая линия, организованная нашим центром. Ее контролирует лично министр здравоохранения. На связи с онкобольными 30 специалистов, которые сейчас работают удаленно.

Два раза в неделю проводим общероссийские телеконференции, где участвуют врачи из 50 регионов. И ни у кого не было жалоб на провал онкологической службы.

— После упрощения маршрутизации больше людей попадают к вам самотеком?

— Самотек большой, да. Люди приходят в поликлиники НМИЦ радиологии в Москве и Обнинске. Поликлиники на нашем ежедневном внутреннем "штабе" отчитываются за количество принятых пациентов, проведенных исследований, внутренних консилиумов.

— Насколько сложно лечить тех, у кого и онкология, и коронавирус? Получается, нужно работать сразу по двум фронтам?

— Это значительно тяжелее, чем бороться только со злокачественным образованием. Инфицированные COVID-19 уже ослаблены основным заболеванием. Особенно трудно заразившимся коронавирусом в промежутке между курсами химиотерапии. Такие пациенты сильнее подвержены риску тяжелых полиорганных осложнений. Когда возникает еще и инфекция, мы видим очень тяжелые исходы, поэтому в очередной раз призываем всех внимательно следить за здоровьем, строго выполнять все эпидемиологические предписания и слушаться лечащего врача.

— Пациенты с онкологией обычно тяжело переносят коронавирус?

— По-разному. При раке и тем более метастатическом поражении легких болезнь проходит, конечно, тяжелее. Мы помним, что излюбленная мишень коронавируса — легочная ткань. А когда она частично удалена или поражена, естественно, мы сталкиваемся с более сложными случаями.

— В НИИ урологии имени Лопаткина много пациентов, у которых диагностированы и онкология, и COVID-19?

— Львиная доля наших пациентов с COVID-19 — те, у кого есть еще и онкологические или урологические заболевания. Из 400 человек, прошедших через наш центр, таких восемьдесят процентов. С "чистым" COVID-19 — гораздо меньше, в основном те, кого привозит скорая помощь