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2020-06-02T08:00
https://ria.ru/20200602/1572308688.html
Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара
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РИА Новости

Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара

08:00 02.06.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyПредседатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, Федрезерв США опустил ключевую ставку практически до нуля, но этого может оказаться недостаточно. Аналитики не исключают и отрицательных значений. В этом случае резкого падения доллара не избежать, предупредили эксперты одного из крупнейших банков мира, британского Standard Chartered. Насколько вероятен такой сценарий — в материале РИА Новости.

Обнулили

Во втором квартале, по оценкам ФРС, экономику США ждет сильнейшее падение: на 50%. Поэтому регулятор пошел на беспрецедентное снижение процентной ставки, фактически ее обнулив. Целевой диапазон сейчас — 0-0,25%.
До пандемии в Соединенных Штатах была самая высокая ключевая ставка среди развитых экономик. Это укрепляло американскую валюту за счет так называемого керри-трейда: инвесторы брали кредиты в других странах, конвертировали в доллары и покупали ценные бумаги, получая гарантированный доход. Теперь все иначе.
"Устранив различия в процентных ставках, центральные банки убили керри-трейд, вынудив инвесторов не гнаться за сиюминутной прибылью, а фокусироваться на долгосрочных перспективах", — объясняет Уго Лансиони, глава валютного отдела Neuberger Berman.
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В результате интерес спекулянтов к доллару резко ослабел и, как предупреждают аналитики, у Федрезерва не остается других вариантов, кроме как продолжать снижение ставки. К тому же на этом настаивает Дональд Трамп.

После публикации свежих данных по индексу потребительских цен президент США в очередной раз призвал перейти к отрицательным значениям. В апреле этот индекс рухнул на 0,8% — самое большое снижение с декабря 2008-го, когда экономика находилась в глубокой рецессии. Цены повсеместно упали, так как американцы практически перестали ездить, летать и совершать значимые покупки.

Из-за эпидемии многие предприятия закрылись, люди лишились работы. Министерство торговли США подтвердило: экономика страны столкнулась с сильнейшим спадом за несколько десятилетий.
В пятницу, 29 мая, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что отрицательные процентные ставки не понадобятся, и заверил: у регулятора достаточно инструментов для борьбы с экономическими последствиями эпидемии. Но эксперты не столь оптимистичны.
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Все зависит от ситуации с коронавирусом. Главный советник США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи на днях предупредил конгресс, что преждевременная отмена карантина может привести к новым вспышкам эпидемии. Тогда Федрезерву наверняка придется перейти к отрицательным ставкам.
Полная картина пока не ясна, подчеркнули в одном из ведущих международных банков, британском Standard Chartered.

"Отрицательные ставки станут неизбежными, если темпы восстановления экономики не оправдают ожиданий, а инструменты денежно-кредитной политики будут исчерпаны, — указывают аналитики банка. — ФРС придется опуститься до диапазона минус 0,5% — минус один процент".

То, что этот сценарий все более вероятен на фоне глубокого и продолжительного экономического спада, отмечают и в американском банке Goldman Sachs. Очередное решение по ключевой ставке ФРС примет 10 июня.
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Не поможет

В любом случае, по мнению специалистов, отрицательные ставки особо не помогут.
"В теории это заставит банки платить центробанкам за размещение их средств, тем самым стимулируя выдачу кредитов, что должно поддерживать экономику, — поясняет Стивен Энгландер, глава отдела глобальных исследований G10 FX и макроэкономической стратегии по Северной Америке в Standard Chartered. — Тем не менее и в еврозоне, и в Японии практические результаты таких мер оказались весьма сомнительными".

"Я бы не советовал Соединенным Штатам выбирать этот путь. В Японии итог был разочаровывающим, — подтверждает Хироюки Уэно, старший стратег японской Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. — Но на этом настаивает Трамп, а ФРС обычно идет у него на поводу".

Как предполагают экономисты Standard Chartered, снижение ставки ФРС по федеральным фондам до минус 0,5 — минус одного процента обернется значительным падением доходности гособлигаций, что облегчит Вашингтону обслуживание долга. Но доллару это не сулит ничего хорошего — глобальный дефицит американской валюты исчезнет, и она неизбежно подешевеет.
Как предупреждает Энгландер, в таком случае США столкнутся с резким падением курса доллара, а когда именно это произойдет — зависит от экономической ситуации и конъюнктуры рынка активов. Спрос на золото, наоборот, вырастет, и желтый металл, скорее всего, протестирует исторические максимумы.
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Джером Пауэллключевая ставкаМинистерство торговли СШАДональд ТрампФедеральная резервная система СШАЭкономика
Популярные комментарии
Избавляйтесь все от ничем не обеспеченных зелёных фантиков. Пока за них хоть что то дают, а то будут давать только по лицу.......
2 июня, 09:25
Арсений Новиков
30332006
Доллар - это ничем не обеспеченная резаная бумага. Его курс держится только военным авторитетом США, вот поэтому им необходимы военные конфликты по всему миру.
2 июня, 11:46
некто из России
1720102
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