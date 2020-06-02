Соль против пыли: как обрабатывают грунтовые дороги Ленобласти летом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Работы по обеспыливанию гравийных и грунтовых дорог, проходящих через города и поселки, начались в Ленинградской области с наступлением летнего сезона.
Дорожные службы используют особый солевой раствор, который после высыхания, превращаясь в корку, уплотняет грунт и не дает пыли подниматься с поверхности после проезда машин. Регулярное обеспыливание способствует тому, что движение транспорта через населенные пункты не доставляет неудобств жителям.
Как отметили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, эта методика не причинит вреда грунтовым водам или растениям, так как используется четкая дозировка соли в растворе.
"Данная соль является одним из видов реагентов, которыми мы пользуемся зимой, в борьбе с гололедом, но тут более щадящая процентовка, и мы ее разводим в воде. Также используется не ручной метод распыления, а машинный — капиллярный, то есть площадь обработки получается равномерной. Мы не заинтересованы проливать дорогу до основания, ведь от этого не уменьшится количество пыли", — пояснил представитель пресс-службы ведомства в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Согласно плану работ, обеспыливание будет проводиться каждый месяц до начала осени.
Напомним, что общая протяженность сети региональных дорог в Ленинградской области составляет почти десять тысяч километров, из которых три тысячи — с грунтовым и гравийным покрытием.