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2020-06-02T12:25
https://ria.ru/20200602/1572307832.html
Соль против пыли: как обрабатывают грунтовые дороги Ленобласти летом
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РИА Новости

Соль против пыли: как обрабатывают грунтовые дороги Ленобласти летом

08:01 02.06.2020 (обновлено: 12:25 02.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСельская дорога
Сельская дорога
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Работы по обеспыливанию гравийных и грунтовых дорог, проходящих через города и поселки, начались в Ленинградской области с наступлением летнего сезона.
Дорожные службы используют особый солевой раствор, который после высыхания, превращаясь в корку, уплотняет грунт и не дает пыли подниматься с поверхности после проезда машин. Регулярное обеспыливание способствует тому, что движение транспорта через населенные пункты не доставляет неудобств жителям.
Как отметили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, эта методика не причинит вреда грунтовым водам или растениям, так как используется четкая дозировка соли в растворе.

"Данная соль является одним из видов реагентов, которыми мы пользуемся зимой, в борьбе с гололедом, но тут более щадящая процентовка, и мы ее разводим в воде. Также используется не ручной метод распыления, а машинный — капиллярный, то есть площадь обработки получается равномерной. Мы не заинтересованы проливать дорогу до основания, ведь от этого не уменьшится количество пыли", — пояснил представитель пресс-службы ведомства в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Согласно плану работ, обеспыливание будет проводиться каждый месяц до начала осени.
Напомним, что общая протяженность сети региональных дорог в Ленинградской области составляет почти десять тысяч километров, из которых три тысячи — с грунтовым и гравийным покрытием.
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