Соль против пыли: как обрабатывают грунтовые дороги Ленобласти летом

"Данная соль является одним из видов реагентов, которыми мы пользуемся зимой, в борьбе с гололедом, но тут более щадящая процентовка, и мы ее разводим в воде. Также используется не ручной метод распыления, а машинный — капиллярный, то есть площадь обработки получается равномерной. Мы не заинтересованы проливать дорогу до основания, ведь от этого не уменьшится количество пыли", — пояснил представитель пресс-службы ведомства в беседе с корреспондентом РИА Новости.