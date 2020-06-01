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Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения Крыма
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РИА Новости

Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения Крыма

23:27 01.06.2020
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкСитуация с питьевой водой в Крыму
Ситуация с питьевой водой в Крыму
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая ... Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта", - заявил Кулеба в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Вчера, 14:19
В Крыму ждут реакцию ООН на водную блокаду полуострова Украиной
91201448
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Дмитрий КулебаНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ПутинМоскваСевастопольООНОбщество
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