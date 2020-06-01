Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T23:18
https://ria.ru/20200601/1572320595.html
В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19

23:18 01.06.2020
450
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Больница №14 оштрафована по решению суда на 100 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время пандемии COVID-19, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Кировский районный суд привлек к административной ответственности СПб ГБУЗ "Городская больница №14" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Суд установил, что больница нарушила законодательство "в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и действующие "санитарные правила и гигиенические нормативы... в период возникновения угрозы распространения COVID-19".
Согласно материалам дела, больница не зарегистрировала диагноз умершего от внебольничной пневмонии, не были учтены контактные пациенты по приемному покою с больными новой коронавирусной инфекцией, допущен выход пациентов за пределы палат, отделений на территорию внутреннего двора с целью курения и многое другое.
Медицинский работник
27 мая, 09:36
Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге после вспышки COVID-19
Законный представитель ГБУЗ и защитник юридического лица предоставили суду обширные объяснения, пояснив, что учреждение не признает вину, так как выявленные нарушения не соответствуют действительности, доводы должностного лица Роспотребнадзора в протоколе не обоснованы и ничем не подтверждены.
Как пояснили в пресс-службе судов, изучив представленные материалы, суд исключил многие нарушения. Например, установил, что весь персонал больницы использует все необходимые средства индивидуальной защиты, которые снимает при входе в "чистую" зону, а скончавшийся пациент прижизненно не обследован на COVID-19, так как у него не было необходимых показаний.
Суд посчитал возможным назначить наказание для больницы в виде административного штрафа в размере менее минимального, а именно 100 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
140005
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ШтрафыКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии коронавирус выявили у 3,6 тысячи детей
Богдан Вечирко
Стали известны подробности о въехавшем в толпу в Миннеаполисе украинце
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Нефтяная качалка
Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Захарова назвала события в США "американской трагедией" сегодняшнего дня
Производственный корпус лаборатории
Мантуров рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
Девушка в солярии
В Подмосковье откроются салоны красоты
Ситуация с питьевой водой в Крыму
Украина не намерена помогать России решать вопросы водоснабжения Крыма
Рамзан Кадыров
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44"Росатом" изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
Лента новостейМолния