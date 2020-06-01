В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Больница №14 оштрафована по решению суда на 100 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время пандемии COVID-19, сообщили в объединенной пресс-службе судов Больница №14 оштрафована по решению суда на 100 тысяч рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время пандемии COVID-19, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга

"Кировский районный суд привлек к административной ответственности СПб ГБУЗ "Городская больница №14" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Суд установил, что больница нарушила законодательство "в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и действующие "санитарные правила и гигиенические нормативы... в период возникновения угрозы распространения COVID-19".

Согласно материалам дела, больница не зарегистрировала диагноз умершего от внебольничной пневмонии, не были учтены контактные пациенты по приемному покою с больными новой коронавирусной инфекцией, допущен выход пациентов за пределы палат, отделений на территорию внутреннего двора с целью курения и многое другое.

Законный представитель ГБУЗ и защитник юридического лица предоставили суду обширные объяснения, пояснив, что учреждение не признает вину, так как выявленные нарушения не соответствуют действительности, доводы должностного лица Роспотребнадзора в протоколе не обоснованы и ничем не подтверждены.

Как пояснили в пресс-службе судов, изучив представленные материалы, суд исключил многие нарушения. Например, установил, что весь персонал больницы использует все необходимые средства индивидуальной защиты, которые снимает при входе в "чистую" зону, а скончавшийся пациент прижизненно не обследован на COVID-19, так как у него не было необходимых показаний.

Суд посчитал возможным назначить наказание для больницы в виде административного штрафа в размере менее минимального, а именно 100 тысяч рублей.