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2020-06-02T03:28
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СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
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РИА Новости

СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца

22:56 01.06.2020 (обновлено: 03:28 02.06.2020)
20588
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн РИА Новости. Судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток — 2", теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, пишет РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.
По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром". Его учредители — компании "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара", которые, в свою очередь, входят в "Газпром межрегионгаз".
Уставный капитал фонда составляет 123 миллиона рублей. Его основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. В конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.
Как пояснил изданию управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, если собственником судна сделали фонд, значит, возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными. Это также означает, что под санкции может попасть сам "Академик Черский". При этом источник в "Газпроме" сообщил, что "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".
"Газпром" приобрел "Академик Черский" в 2015 году. Судно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота" с 2016 года, а информация о нем находилась на сайте компании по крайней мере до февраля 2020 года, сообщает издание.
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Глава Минэнерго России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Академика Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2". В начале мая трубоукладчик прибыл в немецкий порт Мукран, где находится логистическая база газопровода.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится потерять доход от российского транзита.
Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от ведущих прокладку трубы компаний немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
27 мая, 09:55
Косачев о санкциях против "Северного потока — 2": США стали шантажистом
19751101713
Обсудить 19
Северный поток — 2Балтийское мореГазпромГазпром межрегионгазАлександр НовакСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Короче, по бумагам СП-2 двое самозанятых достроят...
1 июня, 23:18
YSYar S
30662002
Эти все "заячьи прыжки", путающие "лису" не решат проблему с наглым конкурентом, который использует все рычаги воздействия, чтобы навязать свои СПГ. В итоге - США на покупателей Российского газа будут накладывать санкции, если РФ не выгонит США из Европы, где они себя ведут, как лиса в курятнике.
2 июня, 00:45
Slava Black
5701003
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