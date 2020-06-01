СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток — 2", теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, пишет РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.
По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром". Его учредители — компании "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара", которые, в свою очередь, входят в "Газпром межрегионгаз".
Уставный капитал фонда составляет 123 миллиона рублей. Его основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. В конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.
Как пояснил изданию управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, если собственником судна сделали фонд, значит, возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными. Это также означает, что под санкции может попасть сам "Академик Черский". При этом источник в "Газпроме" сообщил, что "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".
"Газпром" приобрел "Академик Черский" в 2015 году. Судно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота" с 2016 года, а информация о нем находилась на сайте компании по крайней мере до февраля 2020 года, сообщает издание.
Глава Минэнерго России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Академика Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2". В начале мая трубоукладчик прибыл в немецкий порт Мукран, где находится логистическая база газопровода.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая боится потерять доход от российского транзита.
Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от ведущих прокладку трубы компаний немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.