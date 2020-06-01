Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.

Глава государства призвал россиян принять в нем активное участие. Он напомнил, что Основной закон определяет основы "жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей".

Путин поручил Центральной избирательной комиссии, Роспотребнадзору и руководству регионов обеспечить полную безопасность на участках.

Как пояснил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников , граждане страны смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля. Результаты будут подсчитывать 1 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что это день сделают выходным.

Безопасность участников

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что избирком решил отказаться от возможности проведения голосования по почте.

Она добавила, что будет организовано тотальное общественное наблюдение, а в двух-трех субъектах страны может быть проведено дистанционное электронное голосование, будут расширены возможности голосования на дому.

При этом Памфилова подчеркнула, что при проведении голосования будут приняты все меры, чтобы оно прошло безопасно и не отразилось на здоровье граждан. По ее словам, основным принципом станет максимальная бесконтактность и рассредоточение участников во времени и в пространстве. По предварительным расчетам, в час на избирательном участке будет около восьми человек, сказала председатель Центризбиркома. Все члены комиссий, наблюдатели и участники голосования будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и одноразовыми ручками. Членам избирательных комиссий проведут тесты на наличие коронавируса.

Она рассказала, что ЦИК предусмотрел возможность проведения голосования на улице, например на придомовых территориях или во дворах школ.

Важность и своевременность голосования

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала дату проведения всероссийского голосования "выверенной и продуманной", а также подчеркнула, что она согласована с санитарно-эпидемиологическими службами.

Матвиенко заметила, что предложенные меры безопасности минимизируют риски для здоровья граждан, однако эти меры также могут дорабатываться.

Как сказала председатель Совфеда, за время пандемии COVID-19 подтвердилась важность изменения Конституции, а поправки в нее прошли проверку на прочность.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение о том, что прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции время показало всю своевременность предложенных изменений.

Как заявил Володин, в стране прошел пик заболеваемости коронавирусом, введенные из-за эпидемии ограничения смягчаются. Это дало возможность вернуться к вопросу о дате голосования, считает он.

Как написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин , несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в стране, сейчас важно принять решения, которые помогут избежать проблем в будущем.

Градоначальник указал на то, что непринятые решения также являются серьезной проблемой.