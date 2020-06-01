Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
Ранее во время пресс-конференции в Киеве президент страны Владимир Зеленский сказал, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе. Позже о необходимости пересмотра закона о языке высказался глава Верховной рады Дмитрий Разумков. В воскресенье, 31 мая, группа протестующих, выступающая против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве у дома Разумкова.
"Государственный язык украинский - этот вопрос решенный, закрытый. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что государственным языком является украинский", - заявил он в понедельник в интервью телеканалу "Украина 24".
Спикер считает, что украинцам нужно искать то, что объединяет государство. "Я думаю, что сегодня в Украине много вопросов, много проблем, которые нужно будет решать сообща и политикам, и общественным деятелям. Нужно, наоборот, искать то, что объединяет государство, то, что будет создавать условия для того, чтобы мы двигались дальше и развивались. А не создавать хайп, извините, там, где его нет", - подчеркнул он.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.