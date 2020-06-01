Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

Спикер считает, что украинцам нужно искать то, что объединяет государство. "Я думаю, что сегодня в Украине много вопросов, много проблем, которые нужно будет решать сообща и политикам, и общественным деятелям. Нужно, наоборот, искать то, что объединяет государство, то, что будет создавать условия для того, чтобы мы двигались дальше и развивались. А не создавать хайп, извините, там, где его нет", - подчеркнул он.