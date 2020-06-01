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2020-06-01T22:42
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Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
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РИА Новости

Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады

22:42 01.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
Ранее во время пресс-конференции в Киеве президент страны Владимир Зеленский сказал, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе. Позже о необходимости пересмотра закона о языке высказался глава Верховной рады Дмитрий Разумков. В воскресенье, 31 мая, группа протестующих, выступающая против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве у дома Разумкова.
"Государственный язык украинский - этот вопрос решенный, закрытый. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что государственным языком является украинский", - заявил он в понедельник в интервью телеканалу "Украина 24".
Спикер считает, что украинцам нужно искать то, что объединяет государство. "Я думаю, что сегодня в Украине много вопросов, много проблем, которые нужно будет решать сообща и политикам, и общественным деятелям. Нужно, наоборот, искать то, что объединяет государство, то, что будет создавать условия для того, чтобы мы двигались дальше и развивались. А не создавать хайп, извините, там, где его нет", - подчеркнул он.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
20 мая, 13:21
Зеленский назвал вопрос о языках на Украине искусственным
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Дмитрий РазумковСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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