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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T22:02
https://ria.ru/20200601/1572318613.html
В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 20 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 20 человек

22:02 01.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Двадцатый пациент с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2417 случаев коронавируса. К 29 мая в регионе скончались 19 пациентов с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Ушла из жизни женщина 1969 года рождения. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики в Пензенской области в понедельник выписали 111 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 1966.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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