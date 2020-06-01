В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 20 человек

САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Двадцатый пациент с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2417 случаев коронавируса. К 29 мая в регионе скончались 19 пациентов с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушла из жизни женщина 1969 года рождения. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики в Пензенской области в понедельник выписали 111 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 1966.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.