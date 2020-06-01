В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 20 человек

"Ушла из жизни женщина 1969 года рождения. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что медики в Пензенской области в понедельник выписали 111 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 1966.