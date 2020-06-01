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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-01T20:31
https://ria.ru/20200601/1572314572.html
Цена нефти Urals в мае выросла на 70%
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825576_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_d788b5148d1341d72837ae390d903af8.jpg
РИА Новости

Цена нефти Urals в мае выросла на 70%

20:02 01.06.2020 (обновлено: 20:31 01.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка компании "Татнефть"
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в мае выросла на 70 процентов по отношению к апрелю, сообщил Минфин.
Стоимость сырья составила 31,03 доллара за баррель.
При этом средняя цена нефти все равно была в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель).
В апреле марка подешевела почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,22 доллара за баррель.
Апрель оказался самым сложным месяцем для рынка нефти. По данным агентства Argus, до своей минимальной стоимости Urals опускалась 1 апреля, тогда баррель стоил 10,54 доллара.
Такие колебания вызваны отсутствием договоренностей между странами ОПЕК+ о продлении соглашения о сокращении добычи нефти, а также падением спроса на это сырье в мире из-за коронавируса.
В целом, согласно данным Минфина, средняя цена Urals в январе — мае 2020 года составила 39,2 доллара за баррель, тогда как в первые пять месяцев 2019-го она была на уровне 66,34 доллара.
В минувшую среду, выступая в Госдуме, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что даже нынешний уровень цен позволяет государству уверенно выполнять все бюджетные обязательства.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Вчера, 08:52
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Обсудить 19
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьUralsМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Россияне и так довольно неплохо живут - те кто занимается делом, и не смотрит на цены на нефть.
1 июня, 20:46
ddomq2989
30110011
Россияне будут жить хорошо только тогда, когда им будет наплевать на цену нефти
1 июня, 20:35
Петя Мокин
11210019
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