Цена нефти Urals в мае выросла на 70%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Средняя цена нефти Средняя цена нефти Urals , основного товара российского экспорта, в мае выросла на 70 процентов по отношению к апрелю, сообщил Минфин.

Стоимость сырья составила 31,03 доллара за баррель.

При этом средняя цена нефти все равно была в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель).

В апреле марка подешевела почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,22 доллара за баррель.

Апрель оказался самым сложным месяцем для рынка нефти. По данным агентства Argus, до своей минимальной стоимости Urals опускалась 1 апреля, тогда баррель стоил 10,54 доллара.

Такие колебания вызваны отсутствием договоренностей между странами ОПЕК+ о продлении соглашения о сокращении добычи нефти, а также падением спроса на это сырье в мире из-за коронавируса.

В целом, согласно данным Минфина , средняя цена Urals в январе — мае 2020 года составила 39,2 доллара за баррель, тогда как в первые пять месяцев 2019-го она была на уровне 66,34 доллара.