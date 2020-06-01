Матвиенко назвала дату голосования по поправкам выверенной

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает "выверенной и продуманной" дату голосования по поправкам в Конституцию РФ, намеченного на 1 июля.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении 1 июля датой голосования по поправкам в конституцию.
"Предложенная дата голосования, 1 июля, выверенная, продуманная и согласованная с санитарно-эпидемиологическими службами, что очень важно", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
Отметив, что на сегодня созданы условия для проведения безопасного для людей с точки зрения коронавируса голосования, спикер предположила, что эти меры могут дорабатываться. "Но уже сейчас они, то, что предложено на этот момент, безусловно, делают голосование более безопасным, чем прогулка или поход в магазин", - убеждена Матвиенко.
По ее мнению, события последних месяцев, связанные с пандемией, не только подтвердили важность и актуальность изменений конституции, но и показали, что эти поправки прошли проверку в жестких условиях.
"Необходимо теперь поставить логичную точку - узнать отношение россиян к поправкам", - подчеркнула спикер СФ.