Матвиенко назвала дату голосования по поправкам выверенной

Отметив, что на сегодня созданы условия для проведения безопасного для людей с точки зрения коронавируса голосования, спикер предположила, что эти меры могут дорабатываться. "Но уже сейчас они, то, что предложено на этот момент, безусловно, делают голосование более безопасным, чем прогулка или поход в магазин", - убеждена Матвиенко.