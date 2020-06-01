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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T19:27
https://ria.ru/20200601/1572313354.html
Матвиенко назвала дату голосования по поправкам выверенной
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:35:3071:1762_1036x0_80_0_0_8ab5b020a742e05a9a7891f7abbd3070.jpg
РИА Новости

Матвиенко назвала дату голосования по поправкам выверенной

19:27 01.06.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает "выверенной и продуманной" дату голосования по поправкам в Конституцию РФ, намеченного на 1 июля.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении 1 июля датой голосования по поправкам в конституцию.
"Предложенная дата голосования, 1 июля, выверенная, продуманная и согласованная с санитарно-эпидемиологическими службами, что очень важно", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
Отметив, что на сегодня созданы условия для проведения безопасного для людей с точки зрения коронавируса голосования, спикер предположила, что эти меры могут дорабатываться. "Но уже сейчас они, то, что предложено на этот момент, безусловно, делают голосование более безопасным, чем прогулка или поход в магазин", - убеждена Матвиенко.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 17:48Голосование по поправкам в Конституцию
Володин отметил своевременность поправок в Конституцию
По ее мнению, события последних месяцев, связанные с пандемией, не только подтвердили важность и актуальность изменений конституции, но и показали, что эти поправки прошли проверку в жестких условиях.
"Необходимо теперь поставить логичную точку - узнать отношение россиян к поправкам", - подчеркнула спикер СФ.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинОбщество
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