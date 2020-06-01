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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-01T19:20
https://ria.ru/20200601/1572313194.html
Минниханов принял участие в подписании соглашения с "Артеком"
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РИА Новости

Минниханов принял участие в подписании соглашения с "Артеком"

19:20 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Международным детским центром "Артек" подписано в понедельник в режиме видеоконферренции, в церемонии принял участие глава республики Рустам Минниханов, сообщается на его официальном сайте.
Минниханов находился в это время в Центре по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Кама" в Нижнекамском муниципальном районе, который в рамках соглашения станет одним из 6 филиал"ов МДЦ "Артек" в России и получит название "Камский Артек".
В Центре "удалось создать совершенно новую инфраструктуру для отдыха и развития детей с возможностью организации инклюзивного многоформатного отдыха, центр будет работать круглогодично, здесь созданы условия для организации туров семейного отдыха", - говорится в сообщении.
Минниханов сообщил в ходе церемонии, что в 2020 году запланирован ремонт 11 детских оздоровительных лагерей, пяти молодежных центров, 17 молодежно-подростковых клубов.
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По его словам, в этом году 1888 детских оздоровительных организаций республики примут около 218 тысяч детей.
"Бюджет на эти цели определен в 1,615 миллиарда рублей, и мы планируем, что до 15 июня все наши оздоровительные лагеря будут готовы. Пока с учетом всех установок Роспотребнадзора датой открытия детских лагерей определено 1 июля. Надеемся, что будет возможность открыть пораньше, но главное в нынешних условиях - обеспечить безопасное нахождение детей в период каникул", - подчеркнул Минниханов.
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Республика ТатарстанДетский отдыхАртекРустам МиннихановОбщество
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