Минниханов принял участие в подписании соглашения с "Артеком"

КАЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Международным детским центром " Соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Международным детским центром " Артек " подписано в понедельник в режиме видеоконферренции, в церемонии принял участие глава республики Рустам Минниханов , сообщается на его официальном сайте.

Минниханов находился в это время в Центре по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Кама" в Нижнекамском муниципальном районе, который в рамках соглашения станет одним из 6 филиал"ов МДЦ "Артек" в России и получит название "Камский Артек".

В Центре "удалось создать совершенно новую инфраструктуру для отдыха и развития детей с возможностью организации инклюзивного многоформатного отдыха, центр будет работать круглогодично, здесь созданы условия для организации туров семейного отдыха", - говорится в сообщении.

Минниханов сообщил в ходе церемонии, что в 2020 году запланирован ремонт 11 детских оздоровительных лагерей, пяти молодежных центров, 17 молодежно-подростковых клубов.

По его словам, в этом году 1888 детских оздоровительных организаций республики примут около 218 тысяч детей.