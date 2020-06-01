Знаменитости отметили международный день защиты детей

"В канун этого дня, сделав положенные тесты (сегодняшняя реальность), я приехал проведать мою самую младшенькую внучку Маргаритку! Как хорошо, когда есть маленькие детки рядом! Они очищают мысли и душу, наполняя жизнь смыслом и радостью. Ради них мне хочется быть моложе и соответствовать их неожиданным интересам! Я хочу поздравить всех деток Земли и пожелать им здоровья и мира, защищенности и беззаботности, радости и хорошего настроения".

Игорь Крутой композитор композитор