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Культура
2020-06-01T19:28
https://ria.ru/20200601/1572311322.html
Знаменитости отметили международный день защиты детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572312924_0:170:595:505_1036x0_80_0_0_9f189ccd59ea1c31de15d8d3acff23c9.jpg
РИА Новости

Знаменитости отметили международный день защиты детей

19:28 01.06.2020
1986
© @maxgalkinruСтоп-кадр из публикации Максима Галкина в Инстаграм
Стоп-кадр из публикации Максима Галкина в Инстаграм
© @maxgalkinru
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сегодня отмечают международный день защиты детей. Российские знаменитости посвятили в инстаграме этому событию посты с теплыми словами, опубликовали фотографии из семейных альбомов или записали видео. Кто и что уже пожелал, — в подборке РИА Новости

Игорь Крутой

"В канун этого дня, сделав положенные тесты (сегодняшняя реальность), я приехал проведать мою самую младшенькую внучку Маргаритку! Как хорошо, когда есть маленькие детки рядом! Они очищают мысли и душу, наполняя жизнь смыслом и радостью. Ради них мне хочется быть моложе и соответствовать их неожиданным интересам! Я хочу поздравить всех деток Земли и пожелать им здоровья и мира, защищенности и беззаботности, радости и хорошего настроения".
Игорь Крутой
композитор

Максим Галкин

"Папа, предоставь нас самим себе", — заявляют на видео Лиза и Гарри, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Стас Михайлов

"Пусть глаза наших детей никогда не знают слез".
Стас Михайлов
певец

Валерия

"Самое главное в воспитании ребенка — любовь, ласка, забота, внимание, поддержка и защита. Родительская любовь должна вдохновлять к новым победам. Давайте верить в своих детей так, как не верите больше ни в кого, поощрять самостоятельность, учить отвечать за свои поступки. Давайте уважать их выбор, чтобы помочь развить замеченные таланты. Родительская любовь – это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам! И пусть у каждого малыша на свете будут мама и папа".
Валерия
певица

Сергей Лазарев

"Мои детки — моя любовь! Буду защищать и оберегать вас до конца своих дней. Берегите, цените, любите и защищайте детей".
Сергей Лазарев
певец

Филипп Киркоров

"Мое будущее – мои дети. Я всегда буду рядом, защищать, оберегать, ценить и любить. Пусть все дети мира будут согреты теплом любящих сердец".

Филипп Киркоров
певец

Яна Рудковская

"Всех наших любимых детей с праздником, с днем защиты детей. Всем деткам и подросткам счастья и, самое главное, здоровья".
Яна Рудковская
продюсер

Леонид Агутин

"Сегодня ж праздник. Поэтому был повод посидеть, покопаться в фотках. Мои уж не дети совсем. И, хотя для меня они дети навсегда, уже начинаю поджидать внучат. Всем детям мира, здоровья и добра".

Леонид Агутин
композитор, музыкант

Ани Лорак

"Согрейте теплом своих любимых".
Ани Лорак
певица

Эмин

"План на лето — дети".
Эмин Агаларов
певец

Елена Темникова

"Дети наши, мы вас очень любим и всегда защитим".
Елена Темникова
певица

Рита Дакота

"Давайте пожелаем всем детишкам планеты, а заодно и их мамам, чего-то теплого и важного".
Рита Дакота
певица
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КультураСтиль жизниНовости культурыАни ЛоракИгорь КрутойВалерия (Алла Перфилова)Леонид АгутинРита ДакотаЕлена ТемниковаЯна РудковскаяСергей ЛазаревМаксим ГалкинФилипп КиркоровАлла Пугачева
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