Знаменитости отметили международный день защиты детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сегодня отмечают международный день защиты детей. Российские знаменитости посвятили в инстаграме этому событию посты с теплыми словами, опубликовали фотографии из семейных альбомов или записали видео. Кто и что уже пожелал, — в подборке РИА Новости
Игорь Крутой
"В канун этого дня, сделав положенные тесты (сегодняшняя реальность), я приехал проведать мою самую младшенькую внучку Маргаритку! Как хорошо, когда есть маленькие детки рядом! Они очищают мысли и душу, наполняя жизнь смыслом и радостью. Ради них мне хочется быть моложе и соответствовать их неожиданным интересам! Я хочу поздравить всех деток Земли и пожелать им здоровья и мира, защищенности и беззаботности, радости и хорошего настроения".
Максим Галкин
"Папа, предоставь нас самим себе", — заявляют на видео Лиза и Гарри, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
Стас Михайлов
"Пусть глаза наших детей никогда не знают слез".
Валерия
"Самое главное в воспитании ребенка — любовь, ласка, забота, внимание, поддержка и защита. Родительская любовь должна вдохновлять к новым победам. Давайте верить в своих детей так, как не верите больше ни в кого, поощрять самостоятельность, учить отвечать за свои поступки. Давайте уважать их выбор, чтобы помочь развить замеченные таланты. Родительская любовь – это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам! И пусть у каждого малыша на свете будут мама и папа".
Сергей Лазарев
"Мои детки — моя любовь! Буду защищать и оберегать вас до конца своих дней. Берегите, цените, любите и защищайте детей".
Филипп Киркоров
"Мое будущее – мои дети. Я всегда буду рядом, защищать, оберегать, ценить и любить. Пусть все дети мира будут согреты теплом любящих сердец".
Яна Рудковская
"Всех наших любимых детей с праздником, с днем защиты детей. Всем деткам и подросткам счастья и, самое главное, здоровья".
Леонид Агутин
"Сегодня ж праздник. Поэтому был повод посидеть, покопаться в фотках. Мои уж не дети совсем. И, хотя для меня они дети навсегда, уже начинаю поджидать внучат. Всем детям мира, здоровья и добра".
Ани Лорак
"Согрейте теплом своих любимых".
Эмин
"План на лето — дети".
Елена Темникова
"Дети наши, мы вас очень любим и всегда защитим".
Рита Дакота
"Давайте пожелаем всем детишкам планеты, а заодно и их мамам, чего-то теплого и важного".