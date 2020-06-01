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Туризм
2020-06-01T18:38
https://ria.ru/20200601/1572310708.html
Шри-Ланка откроется для туристов в августе
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РИА Новости

Шри-Ланка откроется для туристов в августе

18:38 01.06.2020
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© Фото : из личного архива Антона ПетрусяШри-Ланка, Нувара-Элия
Шри-Ланка, Нувара-Элия
© Фото : из личного архива Антона Петруся
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Власти Шри-Ланки планируют открыть страну для туристов 1 августа, но лишь для небольших групп, сообщает The Jakarta Post.
По словам Кимали Фернандо, председателя бюро содействия туризму Шри-Ланки, небольшим группам со всего мира будет разрешено посетщать государство, начиная с августа. Останавливаться они должны в пятизвездочных отелях, в которых ввели строгие меры безопасности.
Гости будут обязаны иметь справки об отсутствии COVID-19. Также тестирование предполагается в аэропорту. При этом, по его словам, самостоятельных туристов в Шри-Ланку не пустят.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмШри-Ланка
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