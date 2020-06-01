Шри-Ланка откроется для туристов в августе

По словам Кимали Фернандо, председателя бюро содействия туризму Шри-Ланки, небольшим группам со всего мира будет разрешено посетщать государство, начиная с августа. Останавливаться они должны в пятизвездочных отелях, в которых ввели строгие меры безопасности.

Гости будут обязаны иметь справки об отсутствии COVID-19. Также тестирование предполагается в аэропорту. При этом, по его словам, самостоятельных туристов в Шри-Ланку не пустят.