Совфед предложил страховать работников от безработицы

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы, говорится в проекте постановления Совфеда , документ есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, кабмину рекомендуется рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство РФ в части установления в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, "дополнительных гарантий социальной поддержки лиц предпенсионного возраста, предусматривающих их право на обеспечение трудоустройства и на получение страховой пенсии по старости досрочно при отсутствии возможности трудоустройства".

Также предлагается рассмотреть возможность при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов возможность увеличения объемов софинансирования из федерального бюджета мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми на основании социального контракта.