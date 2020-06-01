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Совфед предложил страховать работников от безработицы
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РИА Новости

Совфед предложил страховать работников от безработицы

18:32 01.06.2020 (обновлено: 18:59 01.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы, говорится в проекте постановления Совфеда, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, кабмину рекомендуется рассмотреть возможность подготовки изменений в законодательство РФ в части установления в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, "дополнительных гарантий социальной поддержки лиц предпенсионного возраста, предусматривающих их право на обеспечение трудоустройства и на получение страховой пенсии по старости досрочно при отсутствии возможности трудоустройства".
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Также предлагается рассмотреть возможность при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов возможность увеличения объемов софинансирования из федерального бюджета мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми на основании социального контракта.
Парламентарии рекомендуют также рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, предусматривающих "меры по поддержке занятости работников организаций и содействию трудоустройству уволенных работников, в том числе на возмещение расходов на оплату труда".
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СтрахованиеПравительство РФБезработицаРоссияСовет Федерации РФЭкономика
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