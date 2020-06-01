В Иванове в рамках нацпроекта заменят треть троллейбусного парка

ИВАНОВО, 1 июн – РИА Новости. Ивановская область получит субсидию на обновление троллейбусного парка в городе . Ивановская область получит субсидию на обновление троллейбусного парка в городе Иваново в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего закупят 31 низкопольный троллейбус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В город поступят современные троллейбусы большей вместимости, в которых три широких дверных проема, большие накопительные площадки, оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в том числе место для инвалидной коляски с системой фиксации, климат-контроль пассажирского салона и кабины водителя, а также мультимедийная система с отображением маршрута. Срок службы новых троллейбусов – не менее 15 лет", – сказал собеседник агентства.

По его словам, всего Ивановская область приобретет 31 низкопольный троллейбус на сумму почти 640 млн рублей, из которых более 378 миллиона рублей – средства федерального бюджета и 261 миллиона рублей - региональное софинансирование по льготной программе в течение пяти лет.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что перед областью стоит задача обновить весь троллейбусный парк.