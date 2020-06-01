Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
2020-06-01T18:03
https://ria.ru/20200601/1572309000.html
В Иванове в рамках нацпроекта заменят треть троллейбусного парка
https://cdn23.img.ria.ru/images/152895/73/1528957333_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_3d3e8f4e6f34d4088e3084e74c9b34be.jpg
РИА Новости

В Иванове в рамках нацпроекта заменят треть троллейбусного парка

18:03 01.06.2020
109
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 1 июн – РИА Новости. Ивановская область получит субсидию на обновление троллейбусного парка в городе Иваново в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего закупят 31 низкопольный троллейбус, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В город поступят современные троллейбусы большей вместимости, в которых три широких дверных проема, большие накопительные площадки, оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в том числе место для инвалидной коляски с системой фиксации, климат-контроль пассажирского салона и кабины водителя, а также мультимедийная система с отображением маршрута. Срок службы новых троллейбусов – не менее 15 лет", – сказал собеседник агентства.
По его словам, всего Ивановская область приобретет 31 низкопольный троллейбус на сумму почти 640 млн рублей, из которых более 378 миллиона рублей – средства федерального бюджета и 261 миллиона рублей - региональное софинансирование по льготной программе в течение пяти лет.
Иваново, Россия
29 мая, 16:29Ивановская область
Ивановские власти выделят средства на 29 агростартапов
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что перед областью стоит задача обновить весь троллейбусный парк.
"С Минтрансом России в конце прошлого года договорились, что нам помогут в обновлении троллейбусного парка города Иваново. Договоренности реализованы, в этом году нам помогут в закупке 31 троллейбуса. Это примерно треть троллейбусного парка, который сейчас передвигается по городу", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
000000
Обсудить 0
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
Рекомендуем
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Кадры обрушившегося железнодорожного моста в Мурманске
Обрушившийся под Мурманском железнодорожный мост попал на видео
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" G7
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Путин поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Пенсионер за компьютером
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Выпускница одной из московских школ во время празднования Последнего звонка
Минпросвещения планирует провести очный выпускной для школьников
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Аудитория в университете
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД
Голосование
В России 1 июля объявят выходным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
03:53В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса
03:50Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
03:46На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
03:44Росатом разработал новый метод борьбы с коронавирусом
03:43Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
Лента новостейМолния