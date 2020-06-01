В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4013

"В Таджикистане на вечер понедельника число больных коронавирусом увеличилось на 83 человека, достигнув 4013", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших пять дней остается прежним - 47 человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1814 пациентов, 201 - выписан.