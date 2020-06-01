В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4013

ДУШАНБЕ, 1 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных заболевших с COVID-19 в Таджикистане достигло 4013, за последние сутки выявлено 83 случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер понедельника число больных коронавирусом увеличилось на 83 человека, достигнув 4013", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших пять дней остается прежним - 47 человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1814 пациентов, 201 - выписан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.