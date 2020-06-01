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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:59
https://ria.ru/20200601/1572308631.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4013
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4013

17:59 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 1 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных заболевших с COVID-19 в Таджикистане достигло 4013, за последние сутки выявлено 83 случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер понедельника число больных коронавирусом увеличилось на 83 человека, достигнув 4013", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших пять дней остается прежним - 47 человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1814 пациентов, 201 - выписан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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