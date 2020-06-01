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Грузопоток в Мурманск могут перенаправить на автотранспорт
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РИА Новости

Грузопоток в Мурманск могут перенаправить на автотранспорт

17:55 01.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОбрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области
МУРМАНСК, 1 июн – РИА Новости. Грузы в Мурманск могут доставляться вместо железнодорожного автомобильным транспортом после обрушения пролета железнодорожного моста, из-за чего с Мурманском прервалось железнодорожное сообщение, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В понедельник произошло обрушение части железнодорожного моста через реку Колу, где происходили ремонтные работы, необходимые из-за повреждений опоры.
"В настоящее время ведётся работа по организации грузоперевозок, которая завершится в ближайшее время. По предварительной информации, грузопоток может быть перенаправлен с железнодорожного на автомобильный транспорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия уже побывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В воскресенье вечером на территории, прилегающей к мосту, по его поручению был введён режим ЧС.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток перенаправлен с железнодорожного вокзала в Мурманске на автобусы до станции Выходной Кольского района, откуда в данный момент отправляются пассажирские поезда, как и прежде, по четырем направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Вологда.
"Сейчас специалисты оценивают сроки восстановления обрушившейся части моста, но, безусловно, будут приложены все усилия, чтобы работы были завершены в максимально короткие сроки", - добавили в пресс-службе.
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